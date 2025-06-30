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台鋼拉尾盤 5成勝率達標

2025/06/30 05:30

台鋼吳念庭昨2安打、2打點，本季第2次獲單場MVP。（記者廖耀東攝）台鋼吳念庭昨2安打、2打點，本季第2次獲單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚、吳清正／台中-新北連線報導〕台鋼雄鷹昨靠4局上攻出6分大局奠定勝基，以8：6逆轉擊敗中信兄弟拿下對戰5連勝，本季第12次挑戰五成勝率終於成功，成軍後在一軍第3個半季就達成五成勝率不僅比肩2021年重新組隊的味全龍，上半季30勝30敗更與樂天桃猿並列第3，總教練洪一中表示，達成五成勝率只是第一個目標，希望下半季可以闖進季後賽。

第3個半季達成 比肩味全

台鋼打完3局雖然兩度落後，打線卻在4局上全面爆發，從張肇元率先選到保送起猛攻11人次，掌握中信守備失誤鯨吞6分反以7：2超前，打完5局統一獅已在桃園拋下封王彩帶，中信自第6局起雖趁台鋼啟動牛棚，在許基宏單場雙響帶動下追回4分，最終仍被台鋼演出再見雙殺。

兄弟失誤 鷹狂攻6分逆襲

洪總指出，「還有60場要拚，就再加油，路還很長，看最終能不能有季後賽，我知道這難度很高，但不是不可能。」

吳念庭5打數2安打2打點，本季第2次獲選單場MVP。吳念庭自5月16日傷癒歸隊後，打擊率從0.184一路衝上0.350，他表示，一直相信自己可以打出成績，在二軍微調打擊收到很好的效果，五成勝率對選手是目標也是壓力，「這場打得好像封王戰，最後4場對士氣有很大加分，讓年輕球員提早體驗每球都很關鍵的高強度。」

悍將擊敗龍 最後6戰5勝

富邦悍將陳仕朋昨力投6局只被敲4安失1分，戴培峰和孔念恩各打下2分打點，在新莊主場5︰1擊敗味全龍，富邦上半季最後6戰拿下5勝，不過仍和封王的統一獅有15場勝差。

中職今選秀 台鋼挑狀元

中職年度選秀今晚6點半在台中頂粵吉品餐廳舉行，依照去年戰績排名，依序為台鋼雄鷹、富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟，共有180人參選。

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