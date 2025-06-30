中職今選秀 台鋼狀元人選仍難產

台鋼總教練洪一中為今年選秀傷透腦筋。（記者廖耀東攝）

洪總︰狀元簽約金 應調高到1千萬

〔記者徐正揚／台中報導〕中職2025年季中選秀會將於今晚在台中舉行，握有狀元籤的台鋼雄鷹昨天再次開會討論，雖已逐漸出現共識卻仍沒有獲得結論，總教練洪一中表示，要指名哪位選手成為今年的選秀狀元，可能要到今天選秀會前才會決定，他也建議，狀元簽約金的上限應該調高到1,000萬元，才能讓高中畢業的好手願意留在台灣。

洪總認為，狀元簽約金上限停在台幣600萬元已經很多年(2002年蔡仲南保持至今)，換算美金頂多20萬元出頭，對美職球團根本是零頭，要簽台灣高中球員非常容易，中職球團應該認真考慮，把狀元簽約金拉高到1,000萬元，「我們都把錢花在洋將身上，現在一個月6、7萬美金，一年1、200萬美金，難怪大家都說中職是洋將聯盟，因為好的高中投手早就出去了。」

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洪總也強調，選進來的選手即便算資質不是很好，經過二軍訓練也有機會繼續成長，「完成品才會怕受傷，如果你只是好一點的石頭，要經過加工才會變成寶石，加工的過程一定會有少部分損壞的風險，但你不能因為害怕那些風險，就不想讓自己成為寶石，今年的選秀為什麼比較辛苦？因為寶石都被國外先挑走了。」

國外先挑走寶石 洪總也無奈

洪總指出，台鋼的陣容比較沒有深度，投手、捕手、內野、外野都要補強，就看選秀要如何抉擇，昨天賽前與球探部門再次開會，人選又再縮小也比較有共識但仍無結論，球團今天會提早前往會場，在選秀開始前做出最後決定，「往年狀元是誰、第一輪會選誰，大家都猜得出來，今年狀元是誰，連我們自己都猜不出來，唉，頭痛啊！」

選秀小年 台鋼幾乎天天開會

洪總表示，高中畢業的好手都優先選擇旅外，報名今年選秀的都很平均，旅外選手只有1個黃暐傑，但是大家都不清楚他的狀況，「要選高中畢業的，還是大學或社會的，還是很掙扎，高中生不是不可以選，只是有時候要養成也不太容易，今年比較沒有很特殊的，好幾個都可以第一個選，也可以第二個才選，所以我們才會意見很分歧，幾乎每天都開會。」

中職年度選秀今晚6點半在台中頂粵吉品餐廳舉行，緯來體育台將實況轉播，順序依照去年戰績排名，依序為台鋼雄鷹、富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟，共有180人參選，高中應屆畢業球員就有72人，占比4成。

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