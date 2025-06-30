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連兩場雙安 王念好壓力釋放

2025/06/30 05:30

悍將王念好連兩場雙安。（記者陳逸寬攝）悍將王念好連兩場雙安。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將王念好昨天手感持續火熱，4打數擊出2安打，連兩場有雙安表現。王念好表示，前天久違的安打出現後壓力釋放許多，希望持續加強心理素質，打出應有的表現。

王念好6月22日才又被拉上一軍，在球隊上半季最後5戰有機會出賽，前天對統一獅的首打席就安打，是5月10日以來的首安，終止連續6場、17打數無安打，第3打席再擊出二壘打，本季首度單場雙安，上一次是去年9月26日。

在二軍沉潛1個月的王念好表示，畢竟很久沒有在一軍安打了，打出去的時候，感覺壓力減輕很多，賽後教練和學長也都告訴他，這樣打就對了，不要再給自己太多壓力。

放開來打的王念好，昨天對味全龍的第1局打出球隊第1支安打，富邦連得3分的第5局再度敲安，兩度上壘都得分。富邦總教練陳金鋒表示，王念好還有很多課題要加強，雖然連兩場雙安不代表以後都能打得好，但是對他的信心會有很大幫助。累計王念好在上半季出賽23場，敲出10支安打，打擊率0.179。

小目標沒達成 影響守打

王念好在2023年選秀會第1輪第2順位被富邦選上，他表示，球隊用這麼高的順位選他，很想用表現回應球隊的期待，加上本來就自我要求比較高，每場比賽都會設定小目標，如果沒有達成，比賽中就會開始檢討為什麼沒有做到，反而影響接下來的打擊和守備，教練一直提醒他，心理素質要更加強，不要受1個打席、1次守備的好壞影響。

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