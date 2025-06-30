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陳仕朋屠龍 悍將最後6戰5勝

2025/06/30 05:30

悍將先發投手陳仕朋奪勝。（記者陳逸寬攝）悍將先發投手陳仕朋奪勝。（記者陳逸寬攝）

戴培峰、孔念恩各2分打點

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將陳仕朋力投本季新高的6局只失1分，戴培峰和孔念恩各打下2分打點，5︰1擊敗味全龍，富邦上半季最後6戰拿下5勝。

除了單週5勝，富邦6月15日起戰績8勝4敗，也是聯盟同期最佳。富邦總教練陳金鋒表示，每場的比賽的投手、打擊和守備都是環環相扣，甚至相互影響，近期守備失誤減少，攻擊上在有得分機會的時候能夠穩穩拿下，投手投起球來就會更篤定，壓低失分，希望能延續到下半季。

陳仕朋被擊出4支安打，投出3次三振、1次四壞球，只被吉力吉撈全壘打攻下1分，而且除了這支全壘打，沒有讓味全上過得點圈，6月7日上到一軍以來，先發4場首度投出優質內容，拿下第2勝。

陳金鋒指出，陳仕朋除了剛回一軍的第1場比賽表較不理想，接下來3場其實都滿穩定，他本來就是球隊非常重要的先發戰力，期待他下半季的表現。

陳仕朋表示，其實昨天的身體狀況不是很好，尤其到了後段控球偏差比較大，感謝隊友的幫忙，特別是第1局就攻下2分，讓他更勇於攻擊好球帶。

林澤彬開路 3安猛打賞

富邦共擊出10支安打，開路先鋒林澤彬演出3安猛打賞，孔念恩、王念好和劉俊豪都有雙安，後援投手林栚呈也是贏球功臣之一，第8局在1出局滿壘時登板，先投出三振，再拿下滾地球出局，化解味全反攻的機會。

味全今年從自由球員市場簽下陳子豪和朱育賢，大幅補強後戰績卻從去年下半季的第2名，落到今年最後一天被台鋼雄鷹超車，只排上半季的第5名。味全總教練葉君璋表示，主要是自己沒有把戰力整合好，加上林凱威等牛棚投手受傷，隊型有點亂掉，如何重整出最好的團隊戰力，是下半季的關鍵。

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