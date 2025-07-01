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中職選秀》鐵桿「邦」迷 劉承佑圓夢了

2025/07/01 05:30

中職選秀前就自稱「鐵桿邦迷」的穀保家商外野手劉承佑（右）在第2輪圓夢。（記者廖耀東攝）中職選秀前就自稱「鐵桿邦迷」的穀保家商外野手劉承佑（右）在第2輪圓夢。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中職選秀前就自稱「鐵桿邦迷」的穀保家商外野手劉承佑在第2輪圓夢。崔聖允則是少數星二代獲選球員，還和父親同隊，蔚為佳話。

崔聖允（右）和父親黃自強同披龍袍。（記者林宥辰攝）崔聖允（右）和父親黃自強同披龍袍。（記者林宥辰攝）

「被叫到的時候差點哭出來！」劉承佑坦言，選秀前順其自然，沒有太多想法，但很開心最後是自己最支持的富邦悍將選到他。因為從幼稚園就開始跟父親看比賽，支持富邦悍將前身的義大犀牛隊，這次選前還特地挑選藍色西裝。

劉承佑笑說，自己本季進場勝率頗高，選秀前一天也有進場，他說：「想說要好好享受最後一次在觀眾席看球的感覺。進職棒後，希望能自己買自己的商品。」至於是否想早點跳MVP舞？劉承佑笑說，還沒有想到那麼遠，想先加強自身實力、成績先打好。

星二代崔聖允

父子同披龍袍

選秀來到第5輪，則有另一段動人故事。味全龍隊選進穀保另一位外野手崔聖允，他是前味全龍隊黃自強的兒子，如今兒子不僅有望繼承衣缽，還加入同一支球隊。

崔聖允說，選秀前就非常希望能加入龍隊。而到場觀禮的黃自強，看到兒子被龍隊選中，一度紅了眼眶。黃自強說：「當時的無預警解散很難過，但現在看到兒子能傳承，覺得很開心，也謝謝味全的肯定。」

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