總冠軍賽6萬人捧場 TPBL秘書長盼突破

TPBL秘書長齊文駿。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL總冠軍賽前天落幕，新北國王和高雄海神激戰7場，共吸引超過6萬名球迷進場，YouTube頻道觀看次數也開出紅盤。對於此系列賽獲得大量關注，TPBL秘書長齊文駿感到滿意，希望新賽季有更多創新與突破，能吸引更多球迷的目光。

YT累積觀看次數380萬

據TPBL提供數據，這次總冠軍系列賽7戰共有6萬1342名球迷進場，YT頻道累積觀看次數約380萬，整個賽季觀看數達2千5百萬次，代表籃球在台灣仍有市場。齊文駿認為，球迷最看重球星、比賽精采度，當然也喜歡新鮮感，「我們一直在嘗試新東西，像是TPBL HOTTAKES，讓球評針對比賽戰術、內容辯論，也有傳統的人物專訪，希望球迷更認識球員，也想拓展國外市場，像是和AXN合作，甚至推出球員黑卡等。」

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齊文駿︰嘗試更多創新

齊文駿不諱言，聯盟成立第一年許多事情很倉促，起初有些行銷方式未獲得球迷青睞，「但我們也不害怕去嘗試，最重要目的是要讓球員、比賽能發光，獲得關注。」至於外界關注與PLG的合作甚至合併，齊文駿透露，一切都在討論中，並非一蹴可幾，「現階段我們依舊把重心放在聯盟新賽季的準備上，但合作的討論也持續進行。」

希望與更多自媒體合作

展望新賽季，齊文駿認為，今年有完整休賽季可規劃，除了把比賽辦好，也考慮讓球員走入商圈和人群互動，也不排除舉辦明星賽，另外希望與更多自媒體合作，包含美食、時尚或寵物相關，讓球迷看見球員場外不同的一面。

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