職籃本土教頭難覓 許晉哲︰養成需花時間

國內職籃總教練、執行教練

讓位吳永仁

夢想家本土教練陳世念有機會獨當一面。（資料照）

專職勇士領隊

許晉哲正式交棒總教練，專職勇士領隊。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL、PLG進入休季期間，PLG亞軍富邦勇士昨宣布執行教練吳永仁升任總教練，原總教練許晉哲將專職領隊，無緣爭TPBL冠軍的夢想家則把主帥皮爾曼「降職」，沒有改變的是國內職籃11隊總教練依舊是「洋多土少」。

富邦勇士昨宣布執行教練吳永仁升任總教練，不過國內職籃11隊總教練依舊是「洋多土少」。（資料照）

職籃11隊教頭

仍是「洋多土少」

按照本季各隊主帥，僅勇士、高雄鋼鐵人邱大宗、台新戰神許皓程為本土總教練，其他8隊清一色為外籍教練，而邱大宗合約期滿，本土總教練比例再下修。

請繼續往下閱讀...

許︰當年繳了不少學費

帶隊30年的許晉哲從HBL再興中學開始，再到SBL璞園及到中國CBA執教，2017年回到台灣執教勇士。許晉哲坦言，養成本土總教練一定需要時間，不可能有人一當總教練就上手，尤其總教練需負責臨場調度，「我當年跟過很多教練，從助理教練開始當起，但在SBL初期當總教練還是繳了不少學費，才逐漸找出屬於自己的風格。」

找尋接班人 也要看意願

許晉哲明白本土教練養成的困難，所以很早就開始找尋接班人選，當中就看中屬控衛出身的吳永仁。吳永仁2017年退役後就轉任勇士助理教練，開始在許晉哲身旁學習，無論情蒐、戰術下達都學到很多。許晉哲透露，找人選也要看意願，當年是因吳永仁有意願，才決定帶著他，如今也決定換個身份，讓吳永仁獨挑大樑，「我還是可以從旁協助。」

夢想家教頭換人

陳世念接班？

夢想家從成軍迄今，僅2023年讓賴柏霖暫掌兵符，球團向來偏愛外國主帥，如今帶隊兩年的皮爾曼未能帶隊晉級總冠軍賽，昨遭「降職」改任助理總教練，令人不解的是未直接開除，不排除想借重皮爾曼的經驗培養本土教練，當中最合適人選為41歲的陳世念，他已經擔任逾4年助教，也是該獨當一面的時候。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法