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國王冠軍遊行 喊話拚連3年奪冠

2025/07/02 05:30

國王李愷諺希望先短暫遠離籃球，好好陪家人。 （記者塗建榮攝）國王李愷諺希望先短暫遠離籃球，好好陪家人。 （記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒、羅國嘉／新北報導〕奪下TPBL元年總冠軍的新北國王，全隊球員、教練昨天搭上雙層巴士在新北市風光舉行冠軍遊行，球隊總經理毛加恩也感謝球迷一路相挺，喊話力拚連3年奪冠。

國王隊友希望林書豪能再戰一年。（記者塗建榮攝）國王隊友希望林書豪能再戰一年。（記者塗建榮攝）

死忠粉絲騎腳踏車緊跟

穿著國王球衣的死忠球迷，騎腳踏車整路緊跟巴士。 （記者塗建榮攝）穿著國王球衣的死忠球迷，騎腳踏車整路緊跟巴士。 （記者塗建榮攝）

國王昨從新莊體育館出發，全員身穿黑色冠軍衣現身，毛加恩也抱著冠軍獎座與新北市長侯友宜分享喜悅，遊行路線行經新莊、板橋一帶，只是由於遊行日並非假日，且酷暑日正當中人潮並不如預期，讓球員直言有點可惜。

國王全體球員、教練昨搭乘雙層巴士在新北市風光舉行冠軍遊行。（記者塗建榮攝）國王全體球員、教練昨搭乘雙層巴士在新北市風光舉行冠軍遊行。（記者塗建榮攝）

這是國王第2次舉行封王遊行，有位死忠粉絲穿著球衣騎腳踏車整路緊跟巴士，讓李愷諺印象深刻，直呼天氣這麼熱還能這樣做，實在很不簡單，而他也提到，本季除了TPBL，還多線作戰打東超、BCL亞洲籃球冠軍聯賽，接下來會把握休賽季好好調整身心。

盼林書豪續留

李愷諺︰給他時間考慮

林書緯日前已向林書豪公開喊話，盼能繼續並肩作戰拚第3冠，李愷諺也希望能在下季一起當隊友，他說：「大家都希望他能續留，但最終決定還是在他，而我想他應該跟我一樣，想要先短暫遠離籃球，好好陪家人，給他想1、2、3個月吧。」

國王在遊行結束後回到新莊體育館進行球迷感恩會，林書豪也跟一路力挺的球迷致謝，尤其是在客場作戰都有身穿黃衣的粉絲不斷為他們加油，成為他拚戰的最佳動力。

外傳國王總教練萊恩將功臣身退，轉戰國外聯盟執教，但毛加恩並沒有正面回覆，希望大家先好好專注在奪冠的喜悅，而他強調會先努力保留奪冠陣容，休季也會繼續補強提升戰力。

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