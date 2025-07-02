視力僅0.3無畏 李忠熙神射靠苦練

李忠熙（左）、羅興樑攜手舉辦訓練營。（記者粘藐云攝）

與愛徒羅興樑舉辦射手營

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲兩大傳奇射手李忠熙、羅興樑攜手舉辦《MONARCH菁英射手營》，盼傳承自身經驗，幫助更多台灣年輕球員成長。兩人身高大約183公分，皆非身材突出的球員，但憑藉著苦練在亞洲籃壇佔有一席之地，他們鼓勵年輕球員要有自信，可以透過努力去彌補自身不足。

高中每天須投進1千顆外線

李忠熙相隔27年再度返台執教，和愛徒羅興樑一起舉辦訓練營，同時邀請前鋼鐵人主帥邱大宗加入，希望把更多技術、經驗分享給年輕球員。李忠熙過去擁有不少「傳奇事蹟」，高中時期每天都得投進1千顆外線，視力僅0.3的他把投籃動作練到只看地上的標線就可投籃，甚至矇眼都能投進。昨他親自證實這些傳聞，但他也強調，場上的好表現都是苦練而來，「汗水是唯一不會背叛選手的夥伴。」

請繼續往下閱讀...

羅︰基層教練忽略基本動作

提到當今亞洲籃壇的問題，羅興樑認為，目前國、高中階段過於重視成績，忽略很多基本動作與技巧，而李忠熙提到，南韓也有同樣情況，「基層教練很重視成績，但忽略了基礎，球員應該是要把目標放在未來職籃。」

邱大宗結束與鋼鐵人合約

這次加入訓練營的邱大宗大讚李忠熙和羅興樑都是很努力的球員，而兩人也是各具特色的射手，但現在要找到像他們的這樣的射手已經不多，「現在年輕射手是才華洋溢型的，瞄準籃框時間更短，出手更快也想把比賽打得更好看、更帥。」目前邱大宗與鋼鐵人合約已經結束，他表示，傾向繼續留在國內，不限層級和聯盟，只要有球隊需要他，他仍會繼續執教。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法