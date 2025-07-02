晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

視力僅0.3無畏 李忠熙神射靠苦練

2025/07/02 05:30

李忠熙（左）、羅興樑攜手舉辦訓練營。（記者粘藐云攝）李忠熙（左）、羅興樑攜手舉辦訓練營。（記者粘藐云攝）

與愛徒羅興樑舉辦射手營

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲兩大傳奇射手李忠熙、羅興樑攜手舉辦《MONARCH菁英射手營》，盼傳承自身經驗，幫助更多台灣年輕球員成長。兩人身高大約183公分，皆非身材突出的球員，但憑藉著苦練在亞洲籃壇佔有一席之地，他們鼓勵年輕球員要有自信，可以透過努力去彌補自身不足。

高中每天須投進1千顆外線

李忠熙相隔27年再度返台執教，和愛徒羅興樑一起舉辦訓練營，同時邀請前鋼鐵人主帥邱大宗加入，希望把更多技術、經驗分享給年輕球員。李忠熙過去擁有不少「傳奇事蹟」，高中時期每天都得投進1千顆外線，視力僅0.3的他把投籃動作練到只看地上的標線就可投籃，甚至矇眼都能投進。昨他親自證實這些傳聞，但他也強調，場上的好表現都是苦練而來，「汗水是唯一不會背叛選手的夥伴。」

羅︰基層教練忽略基本動作

提到當今亞洲籃壇的問題，羅興樑認為，目前國、高中階段過於重視成績，忽略很多基本動作與技巧，而李忠熙提到，南韓也有同樣情況，「基層教練很重視成績，但忽略了基礎，球員應該是要把目標放在未來職籃。」

邱大宗結束與鋼鐵人合約

這次加入訓練營的邱大宗大讚李忠熙和羅興樑都是很努力的球員，而兩人也是各具特色的射手，但現在要找到像他們的這樣的射手已經不多，「現在年輕射手是才華洋溢型的，瞄準籃框時間更短，出手更快也想把比賽打得更好看、更帥。」目前邱大宗與鋼鐵人合約已經結束，他表示，傾向繼續留在國內，不限層級和聯盟，只要有球隊需要他，他仍會繼續執教。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中