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亞青少桌賽U19歲組》今決戰中國 張佑安／洪敬愷「乒」金

2025/07/02 05:30

洪敬愷（右）、張佑安在男雙4強賽擊敗大馬組合，闖進決賽。（取自WTT官網）洪敬愷（右）、張佑安在男雙4強賽擊敗大馬組合，闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣男雙組合張佑安／洪敬愷昨在亞洲青少年桌球錦標賽U19歲組男雙賽事連闖兩關，今天將與中國的溫瑞博／李和宸爭奪金牌，張佑安在男單8強戰也以4：1力退中國削球好手孫楊，和松山家商學弟洪敬愷雙雙挺進4強。

直落三輕取大馬組合

世界排名41的張佑安／洪敬愷今年在馬斯開挑戰賽曾扳倒中國的黃友政／陳垣宇闖進決賽，兩人在8強賽先以3：1擊敗南韓的金佳溫／崔志煜，晚間再以直落三輕取馬來西亞黑馬組合葉睿澤／藍億森，挺進決賽。2023年攜手摘下世青賽U15男雙金牌的郭冠宏／徐絃家，則在4強賽以1：3不敵溫瑞博／李和宸，並列銅牌。

2人男單皆闖進4強

男單方面，張佑安在8強戰扳倒孫楊，報了日前在男團4強賽以1：3遭逆轉的一箭之仇，中止對戰2連敗，他表示，「今天我有改變打法，調整拉球節奏，不是每球都發力，而且加強落點的變化，發球也有改變，很高興終於突破這一關。」

張佑安4強將迎戰15歲的日本新星川上流星，過去雙方對戰4次，張佑安還沒輸過，包括今年新加坡青少年大滿貫賽，但他不敢掉以輕心，「還是會全力去拚對手!」

17歲的洪敬愷在男單8強則以4：1解決哈薩克好手庫曼加利耶夫，4強將對決世界排名33的溫瑞博。世界排名73的郭冠宏前天半夜突然喉嚨痛、發高燒，未能複製團體賽對中國隊獨拿2點的神勇表現，在8強賽以0：4不敵溫瑞博，無緣晉級4強。

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