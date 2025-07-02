瓊斯盃女籃今開打 我兵分兩路戰菲韓

庫克斯（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025威廉瓊斯盃籃球邀請賽女子組今在和平籃球館點燃戰火，這次我國分為台灣隊和世大運培訓隊，為接下來的亞洲盃和德國世大運備戰，台灣隊今晚6點半迎戰菲律賓，世大運隊則在下午4點先碰上南韓，盼在首日開出紅盤。

歸化人選

庫克斯將亮相

女子組賽事共計有台灣隊、世大運培訓隊、日本、南韓、菲律賓和泰國6支隊伍，除了日本隊為國家隊二軍以外，其餘3支外隊皆為國家隊，都要為亞洲盃備戰。台灣隊這次由旅外女將彭詩晴、林育庭、陳薇安領銜，搭配國內WSBL好手林文佑、徐詩涵等人，還有最受矚目的前國泰女籃外援、193公分的庫克斯，彭詩晴說：「無論遇到哪個國家，我們都希望繳出最好水準，在家鄉打出好成績，也要為接下來亞洲盃做準備。」

請繼續往下閱讀...

混血洪蓓文 助拳世大運

世大運隊則由國內未來之星組成，包含20歲的中鋒蕭豫玟、UBA得分后郭虹廷等人，這次最特別是多了台美混血好手球員洪蓓文，並由林紀妏執掌兵符，希望藉由瓊斯盃以賽代訓。過去台灣女籃在世大運最佳成績為2011年深圳世大運銀牌，林紀妏表示，這次培訓隊各位置陣容齊全，球員也很肯拚、肯學習，希望藉由瓊斯盃賽事，持續提升經驗和培養默契。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法