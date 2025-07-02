晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

溫網》第4盤搶7激戰 曾俊欣惜敗

2025/07/02 05:30

「台灣一哥」曾俊欣惜敗澳洲武基奇，溫網首輪止步。 （法新社）「台灣一哥」曾俊欣惜敗澳洲武基奇，溫網首輪止步。 （法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕23歲的「台灣一哥」曾俊欣昨於溫布頓網球錦標賽歷經4盤激戰，終以3：6、4：6、6：4、6：7（5：7）不敵澳洲勁敵武基奇 ，第2度在男單首輪止步，迄今6度大滿貫首輪出擊仍未贏球。

首輪止步 大滿貫未開胡

曾俊欣前兩盤都各被破發1次而丟掉，第3盤他重振旗鼓，克服發球局失守3：4落後，接連雙破反撲，連趕4局扳回一城。第4盤曾俊欣又頂住接連先遭破發的沉重壓力，2度互破咬上把戰線逼進搶7，但3：3時多次失誤丟掉3分，即使他拚出韌性化解2個賽末點，最終反拍掛網吞敗。

艾卡拉茲險勝屆退義將

儘管首輪冷門連環爆，尋求衛冕的西班牙第2種子艾卡拉茲力穩陣腳，歷經5盤大戰終以7：5、6：7（5：7 ）、7：5、2：6、6：1力退38歲的義大利老將弗格尼尼，驚險開胡，也朝溫網三連霸邁出第一步。

「我不知道為什麼這是他的溫網最後一舞，因為以他目前的狀態，還能再打3、4年。」倫敦當地氣溫高達攝氏31.4度，22歲的艾卡拉茲克服賽史最炎熱的開幕日考驗擊退弗格尼尼，也把5盤大戰的戰績改寫為14勝1負，包括先前法國公開賽歷經史詩級決戰，他搶救3個冠軍點大逆轉義大利球王辛納，衛冕成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中