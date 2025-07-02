溫網》第4盤搶7激戰 曾俊欣惜敗

「台灣一哥」曾俊欣惜敗澳洲武基奇，溫網首輪止步。 （法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕23歲的「台灣一哥」曾俊欣昨於溫布頓網球錦標賽歷經4盤激戰，終以3：6、4：6、6：4、6：7（5：7）不敵澳洲勁敵武基奇 ，第2度在男單首輪止步，迄今6度大滿貫首輪出擊仍未贏球。

首輪止步 大滿貫未開胡

曾俊欣前兩盤都各被破發1次而丟掉，第3盤他重振旗鼓，克服發球局失守3：4落後，接連雙破反撲，連趕4局扳回一城。第4盤曾俊欣又頂住接連先遭破發的沉重壓力，2度互破咬上把戰線逼進搶7，但3：3時多次失誤丟掉3分，即使他拚出韌性化解2個賽末點，最終反拍掛網吞敗。

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艾卡拉茲險勝屆退義將

儘管首輪冷門連環爆，尋求衛冕的西班牙第2種子艾卡拉茲力穩陣腳，歷經5盤大戰終以7：5、6：7（5：7 ）、7：5、2：6、6：1力退38歲的義大利老將弗格尼尼，驚險開胡，也朝溫網三連霸邁出第一步。

「我不知道為什麼這是他的溫網最後一舞，因為以他目前的狀態，還能再打3、4年。」倫敦當地氣溫高達攝氏31.4度，22歲的艾卡拉茲克服賽史最炎熱的開幕日考驗擊退弗格尼尼，也把5盤大戰的戰績改寫為14勝1負，包括先前法國公開賽歷經史詩級決戰，他搶救3個冠軍點大逆轉義大利球王辛納，衛冕成功。

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