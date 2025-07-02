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中職選秀新寵 業餘暌違14年掄元

2025/07/02 05:30

中職近5年選秀首輪名單中職近5年選秀首輪名單

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕台鋼雄鷹隊史第3枚狀元籤，選擇的是今年10月才要滿20歲、業餘甲組新北凱撒隊後援投手韋宏亮，也是睽違14年之後，再次有業餘成棒選手成為狀元郎。

2025年中職選秀結果組成分布2025年中職選秀結果組成分布

目前業餘成棒隊生態主要是合庫、台電和6都城市隊為主，中職上次出現業餘成棒出身狀元，是短暫待過台電、2011年選秀獲興農牛隊指名林晨樺，之後，聯盟於2013年開始開放高中應屆畢業生選秀，狀元多半是年輕潛力股，或是當屆海歸的旅外球星。今年在缺少旅外大咖和青棒大物競爭下，韋宏亮異軍突起，以業餘甲組之姿，刷新旅外或高中球員保持8年選秀狀元的紀錄。

台電陽杰恩獲富邦第7輪指名。（資料照）台電陽杰恩獲富邦第7輪指名。（資料照）

韋宏亮傷後抉擇

韋宏亮以業餘甲組身分當上選秀狀元，被看好是台鋼下半季即戰力。（資料照）韋宏亮以業餘甲組身分當上選秀狀元，被看好是台鋼下半季即戰力。（資料照）

先進城市隊磨練

韋宏亮因鶯歌工商高二時手肘手術，高中畢業後先進城市隊磨練，成為狀元的他特別感謝周宗志教練一年來指導。回想韋宏亮的傷後抉擇，周宗志昨說，當年他和鶯歌王傳家教練商量，也分析情勢給韋宏亮，先來城市隊養成，對他選秀確有加分。

周宗志表示，他過去也是帶青棒隊（穀保），這些18、19歲的選手需要評估自己的成熟度，即使先選擇大學或城市隊磨練，準備好了，再參加選秀，也是很好的途徑。「我覺得不論職棒、旅外或大學、城市隊，選手的自主性、自律很重要，路才能走得更長遠，這是我常對他們講的。」

周宗志表示，球隊教練也有很多退役職棒學長，「我請他們盯著韋宏亮這批年輕球員做重量，要成功還是要靠自己努力。」

陽杰恩捨鐵飯碗

給台電人新思維

老牌業餘甲組台電隊唯一代表陽杰恩放棄鐵飯碗，也獲得富邦悍將第7輪指名。台電總教練鄭竣哲昨表示欣慰，「杰恩應該是我接總教練6年來第一個報名中職選秀，或許會給球隊年輕球員一些想法改變」。鄭總表示，曾文生董事長很支持棒球，更因為出身台電的台灣隊長陳傑憲為國爭光，指示球隊規劃研擬可以更彈性讓球員去挑戰職棒，一旦選秀不理想，都歡迎他們回來台電。

今年49名獲球團指名球員，也有14名大學新秀。國立體大曾偉喆搶攻首輪，且圓夢從「獅迷」變成「獅隊新秀」。他表示，到大學一年，職棒經歷的投手教練林煜清指導他學習更懂得和打者玩球。而幫助輔仁大學在大專盃奪冠的許賀捷，不僅再續前「猿」，還從去年第9輪躍升到今年第2輪，簽約金也將倍增。

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