人設在牛棚 2投被看好搶一軍頭香

富邦第1指名張育豪是打擊見長的捕手。（資料照）

〔記者黃照敦、吳清正／台北報導〕中職球團選秀放眼未來或是看中當下，策略不一，結果各取所需。隨著下半季週五開打，透過今年選秀結果，到底誰能拔得頭籌，在下半季率先上場？

富邦第3輪選進輔大終結者石梓霖。（資料照）

即戰力韋宏亮、石梓霖

可望從中繼出發

味全龍首輪選進探花、唯一旅外黃暐傑，總教練葉君璋評估他8月中旬就可在一軍出賽，是否會是第一個在下半季出賽的選秀球員?而過去4年狀元，除了2022年台鋼曾子祐創隊第一人之外，其餘3位狀元都是自美返台，在下半季就進場，提供即戰力。球評陳師正認為，今年台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮和富邦悍將第3輪的石梓霖，這2名投手是下半季就有機會上一軍的即戰力，富邦、統一首輪捕手張育豪、投手曾偉喆，則是值得期待的潛力股。

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陳師正指出，以中職聯盟的特性，牛棚最有機會出現即戰力，韋宏亮和石梓霖原本就是新北市成棒隊和輔仁大學的終結者，投過不少高張力的比賽，石梓霖更是輔大贏得今年大專聯賽冠軍的功臣，他們進職棒一開始可能不會投第9局，但足以勝任中繼工作。

陳師正表示，高中時期就傳出有機會旅美的曾偉喆來自鶯歌工商，總教練王傳家對於投手訓練有獨到之處，且重視選手的養成更勝於戰績，為他打下很好的基礎，若在職棒好好磨練，也有可能像統一的古林睿煬，投出成績後達成旅外的夢想。

張育豪則是打擊見長的捕手，非常自律也很早就開始建構身體素質，只要球隊給他足夠的打席，打擊的天花板會很高，雖然學生棒球經常由教練配球，張育豪可能要重新學習如何引導投手，不過，他很有想法，不會有太大問題。

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