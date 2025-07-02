醬油工廠蓋牛棚 鍾亦恩上榜絕非僥倖

樂天第1指名鍾亦恩（右）。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕今年中職選秀有72位高中應屆畢業生，26人獲得指名，兩項都是最多，其中富邦榜眼捕手張育豪、第4順位樂天桃猿左投鍾亦恩和中信兄弟第一指名內野手蔡琞傑，3人更搶佔首輪半數席次，有機會成為聯盟未來之星。

樂天第1指名鍾亦恩，家中支持他職棒目標，在自家醬油工廠設牛棚自主訓練。（匯傑運動經紀提供）

猿第1指名

先搶進U18國手席

鍾亦恩畢業自西苑高中，選秀前才剛和隊友合力為台中市在玉山盃拿下U18代表權。他的父親鍾政衛是西螺知名醬油工廠瑞春醬油第4代，為了他特別在工廠旁打造專屬牛棚。

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善用家中資源的鍾亦恩，透過苦練投出成績，成為樂天首輪新秀。昨他透露，家中的牛棚大約在他國二時完成，「有時候暑假休息比較久，在家自主訓練可以幫助我維持手感。」

鍾亦恩說：「升高三暑假過後，覺得自己成績不錯、球速有提升，好像可以挑戰職棒看看。爸媽也都很支持，報名選秀前有跟家人商量。」至於前晚獲選後，他笑說，父親沒特別和他多說，「向他恭喜的電話好像還比我多。」

在挺進職棒前，鍾亦恩還有個目標，就是7月底的U18培訓隊藍白賽，他和陳世展、李育朋、王奕翔和劉曜維4位樂天同梯，能一起入選36人大名單。青棒生涯首次也是最後一次有機會拚國手，他說：「能為國家打球是很大榮幸，一定會好好拚。」

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