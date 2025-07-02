不只連兩季30轟 魔鷹挑戰雙國輝障礙

魔鷹可望成為中職首位連兩季30轟的洋砲。（資料照）

下半季看點

中職單季30轟

叩關單季39轟

〔記者徐正揚／台北報導〕「單季30轟」在中職球季是一項難度頗高的成就，過去35年僅有10位球員達成，能夠連續兩季叩關成功更只有兩人，今年很有機會出現第三人，魔鷹上半季擊出19轟不但持續獨走，產量也超越去年同期的15轟，可望在下半季後段成為中職第一位連續兩季30轟的外籍球員，能否挑戰高國輝的單季39轟紀錄將是下半季的一大看點。

中職前19個球季每隊每季應賽在100場上下，單季30轟僅3人達成且都是洋將，自2009年固定為每隊每季應賽120場後，終於有6位本土球員隨著出賽數增加相繼解鎖，其中4人、6次出現在2016年「彈球年」前後，高國輝、林智勝也於這段期間成為唯二的連續兩季30轟打者。

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魔鷹去年成為史上單季30轟第十人，今年上半季打擊率0.313、全壘打19發、打點45分，幾乎把去年同期打擊率0.329、全壘打15發、打點46分複製貼上，下半季只要不受傷、落差不要太大，成為中職第一位連續兩季30轟的外籍球員、超越布雷2007年33轟改寫外籍球員單季最多全壘打紀錄都只是場次問題，更被期待可以成為中職單季40轟第一人。

連續兩年打完上半季，都有3位本土球員形成11至12轟的追趕集團，礙於今年至少落後魔鷹7支的差距比去年3支更大，許基宏挑戰生涯首次單季20轟、吉力吉撈．鞏冠達成連續三季20轟，都會是比較明確的個人目標。

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