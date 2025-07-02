晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

不只連兩季30轟 魔鷹挑戰雙國輝障礙

2025/07/02 05:30

魔鷹可望成為中職首位連兩季30轟的洋砲。（資料照）魔鷹可望成為中職首位連兩季30轟的洋砲。（資料照）

下半季看點

中職單季30轟中職單季30轟

叩關單季39轟

〔記者徐正揚／台北報導〕「單季30轟」在中職球季是一項難度頗高的成就，過去35年僅有10位球員達成，能夠連續兩季叩關成功更只有兩人，今年很有機會出現第三人，魔鷹上半季擊出19轟不但持續獨走，產量也超越去年同期的15轟，可望在下半季後段成為中職第一位連續兩季30轟的外籍球員，能否挑戰高國輝的單季39轟紀錄將是下半季的一大看點。

中職前19個球季每隊每季應賽在100場上下，單季30轟僅3人達成且都是洋將，自2009年固定為每隊每季應賽120場後，終於有6位本土球員隨著出賽數增加相繼解鎖，其中4人、6次出現在2016年「彈球年」前後，高國輝、林智勝也於這段期間成為唯二的連續兩季30轟打者。

魔鷹去年成為史上單季30轟第十人，今年上半季打擊率0.313、全壘打19發、打點45分，幾乎把去年同期打擊率0.329、全壘打15發、打點46分複製貼上，下半季只要不受傷、落差不要太大，成為中職第一位連續兩季30轟的外籍球員、超越布雷2007年33轟改寫外籍球員單季最多全壘打紀錄都只是場次問題，更被期待可以成為中職單季40轟第一人。

連續兩年打完上半季，都有3位本土球員形成11至12轟的追趕集團，礙於今年至少落後魔鷹7支的差距比去年3支更大，許基宏挑戰生涯首次單季20轟、吉力吉撈．鞏冠達成連續三季20轟，都會是比較明確的個人目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中