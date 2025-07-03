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中職下半季4數據導航／56失誤季防線 獅投堅守完美0

2025/07/03 05:30

中職下半季明天三地開戰，上半季4隊都打出勝率5成行情，B段班的味全龍在選秀挑進即戰力黃暐傑，來勢洶洶，富邦悍將也在上半季拉尾盤，預料戰況持續膠著，本報特別挑選4個下半季值得關注的4數字，提供讀者作為觀戰指南。

兄弟上半季團隊守備率以0.987與獅隊並列第一，游擊手金手套5連霸的江坤宇，則繳出守備率0.991的高水準表現。（資料照）兄弟上半季團隊守備率以0.987與獅隊並列第一，游擊手金手套5連霸的江坤宇，則繳出守備率0.991的高水準表現。（資料照）

記者龔乃玠／綜合報導

統一獅和中信兄弟上半季冠軍爭到最後一刻，團隊守備率也不相上下，雙雙以9成87改寫上半季最高紀錄，下半季若維持高水準輸出，獅象都有望挑戰全季最少失誤紀錄。

獅象守備率同燈同分

中信上半季再現「銅牆鐵壁」，團隊守備僅發生28次失誤，獅隊以29次緊追在後，兩隊都刷新2023年中信上半季34次的最少失誤紀錄。細看守位，中信有8次失誤算在投手身上，獅隊投手則是「完美的0」，尚未有獅投失誤。

獅隊上半季被中信吃死死，對戰成績3勝9敗，總教練林岳平就曾說關鍵在守備，對上守備堅強的中信，形成安打的球會減少，犯錯空間也會變得極為有限。獅象下半季再交鋒，叩關2023年中信56次失誤的單季最少紀錄。

獅隊陳傑憲已連3年拿下外野手金手套獎，今年上半年守備率1.000。（資料照）獅隊陳傑憲已連3年拿下外野手金手套獎，今年上半年守備率1.000。（資料照）

挑戰單季最少E紀錄

不只是獅象守備絕好調，味全龍上半季僅發生34次失誤，朝向2023年76次的隊史最少步調邁進。而樂天桃猿是唯一失誤數超越出賽數的球隊，60場發生61次失誤，團隊守備率僅9成73。

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