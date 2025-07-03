中職下半季4數據導航／33勝封王率高 2年級鷹放手一搏

台鋼雄鷹上半季達成5成勝率目標。（資料照）

中職下半季明天三地開戰，上半季4隊都打出勝率5成行情，B段班的味全龍在選秀挑進即戰力黃暐傑，來勢洶洶，富邦悍將也在上半季拉尾盤，預料戰況持續膠著，本報特別挑選4個下半季值得關注的4數字，提供讀者作為觀戰指南。

挑戰新軍最快季冠軍

記者龔乃玠／綜合報導

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「人家都在拚（季）冠軍了，還在那邊拚5成（勝率）！」台鋼雄鷹上半季12度挑戰5成勝率期間，總教練洪一中道出超越5成的野心，果真在選秀會帶回即戰力狀元郎韋宏亮，挑戰新增球隊第2年就奪季冠軍的最快紀錄。

過去聯盟新增球隊有俊國熊、時報鷹、和信鯨、誠泰、LaNew熊（原第一金剛）和味全龍，沒有隊伍能在一軍第2年就奪下季冠軍，台鋼上半季打出隊史首次5成勝率，把握洋將優惠的最後半季，選秀指名暌違14年業餘成棒出身的狀元郎韋宏亮，在下半季跟林詩翔、張誠恩組「牛棚三本柱」。

中職新球隊第2年戰績

挾登錄4洋將優勢 加碼即戰力狀元

1998年和信鯨保有新增球隊第2年最高全年勝率紀錄，當年54勝49敗2敗、勝率5成24，可惜在單一球季賽制屈居第4，無緣季後賽。而第2年就晉級挑戰賽的有時報和味全，皆未能前進台灣大賽。台鋼若要超車1998年和信鯨的年度勝率，下半季至少要拿33勝。

從2009年單季120場賽制以來，有15支隊伍下半季奪33勝，只有4隊無法拿到季冠軍，封王機率高達7成33，台鋼若要瞄準最強二年級新軍之名，「33」可作為參考數字。

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