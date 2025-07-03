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雄鷹加速談約 讓狀元盡快出賽

2025/07/03 05:30

韋宏亮（資料照，中央社）韋宏亮（資料照，中央社）

〔記者吳清正／台北報導〕台鋼雄鷹以狀元籤挑選被視為即戰力的投手韋宏亮，領隊劉東洋表示，已經和韋宏亮的經紀人初步交換意見，雖然無法像去年第1輪的吳念庭火速簽約，希望儘快敲定，補強下半季牛棚戰力，至於韋宏亮未來轉先發的可能性，教練團也會評估。

吳念庭去年在選秀會隔天的6月29日就和台鋼簽約，7月1日對富邦悍將的補賽上場代打，成為中職史上唯一上半季就出賽的季中選秀球員。

韋宏亮補強牛棚

未來評估轉先發

由於吳念庭具有日職經歷，中職球團不需給予簽約金，談約相對單純。劉東洋表示，韋宏亮的狀況不同，有較多合約細節需要討論，應該不可能本週就達成合約，不過，意見交換的氣氛不錯，球團會以最大的誠意持續溝通，讓韋宏亮可以早日出賽。

台鋼上半季最後8戰6勝，勝率站上5成大關，和樂天桃猿並列第3，有爭取季後賽門票的機會，因此狀元籤以下半季就能出賽的即戰力為優先，總教練洪一中就在選秀會後透露，原本第1輪人選有韋宏亮和東大體中內野手朱盟，因為上半季中繼投手消耗比較大，最後決定挑選可以在下半季補強牛棚的韋宏亮。

劉東洋表示，韋宏亮今年的規劃是從中繼出發，報到後觀察他適應的狀況，和整體投手戰力需求，再評估未來轉先發的的可能性。

此外，台鋼自主培訓的捕手張育誠，今年第3次參加選秀仍未能獲得指名，劉東洋表示，張育誠的態度和表現得到二軍教練團不錯的評價，將和其它落選的選手綜合評估，是否再簽自培合約。

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