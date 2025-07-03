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瓊斯盃》庫克斯雙十 打「菲」開紅盤

2025/07/03 05:30

台灣隊庫克斯繳出全隊最高17分、11籃板，表現搶眼。 （記者陳志曲攝）台灣隊庫克斯繳出全隊最高17分、11籃板，表現搶眼。 （記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊昨在瓊斯盃女子組首戰靠著外援庫克斯和林文佑聯手拿下31分，終場以85：59擊潰菲律賓，開出紅盤。

台灣隊林文佑昨貢獻14分，領軍擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）台灣隊林文佑昨貢獻14分，領軍擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）

台灣隊在2023年亞洲盃不敵菲律賓、黎巴嫩等隊，拿下隊史最差第8名，也掉到亞洲盃二級，今年目標要在亞洲盃二級賽事拿下冠軍重返一級，先藉由瓊斯盃暖身。

教頭︰球隊進攻更多元

台灣隊昨團隊命中率47.1%，庫克斯繳出全隊最高17分、11籃板，林文佑貢獻14分，廖偉晴拿下10分。教練歐森表示，上半場打得還可以，但籃板部分可以做得更好，「這是我們第一次和庫克斯一起比賽，大家在上半場也展現奮戰精神，讓球迷看到我們的努力。」庫克斯是很好的籃板手、得分手，她的加入讓球隊進攻更多元，「其他本土球員也可以進攻，但她的進攻更有宰制力。」

193公分的庫克斯曾效力國泰女籃，這次重回台灣加入國家隊成為外援，也是女籃潛在的歸化人選，她說：「回到台灣覺得很熟悉也很開心，隊友都是以前一起打過球的夥伴。」

雖然目前尚未確定庫克斯能否歸化，但對於她的加入，林文佑認為是正面影響，「目前台灣少有這樣身材條件的球員，加上她這次回來瘦了20公斤，移動上更靈活、更有威脅性，不只讓我們在瓊斯盃更有競爭力，平時隊內練球的強度也提升。」

菲為亞洲盃一級球隊

林文佑︰證明台灣實力

台灣隊在亞洲盃力拚重返一級，瓊斯盃首戰擊敗菲律賓復仇，林文佑認為，這一勝意義重大，「我們現在掉到二級，而菲律賓是一級球隊，這場可以證明我們的實力是一級水準，這次要把台灣隊帶回一級，證明我們是可以在這個層級且是前段班的球隊。」

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