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瓊斯盃》對戰朴智修 蕭豫玟開眼界

2025/07/03 05:30

世大運培訓隊蕭豫玟首戰對決南韓朴智修，直呼獲益良多。（記者陳志曲攝）世大運培訓隊蕭豫玟首戰對決南韓朴智修，直呼獲益良多。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣世大運培訓隊昨在瓊斯盃女子組賽事首戰以74：95不敵南韓，吞下本屆首敗。陣中20歲的中鋒蕭豫玟首度參與瓊斯盃，首戰就有機會和有WNBA資歷的朴智修對決，讓她直呼獲益良多，對方的傳球視野是她可以去學習之處。

184公分的蕭豫玟為台灣近年來積極培養的年輕中鋒，她在2022年U18亞青女籃賽表現出色，獲選最佳五人，今年首度披上成人國家隊戰袍，出征亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽也有不俗表現。首度參加瓊斯盃，蕭豫玟直呼相當期待，可以與外國好手們切磋，能學到很多東西。

朴智修打過3季WNBA

26歲、193公分的朴智修在2014年、15歲時就曾代表南韓來台參與瓊斯盃，2018年她在WNBA選秀會第17順位被明尼蘇達山貓選中，隨即被交易至拉斯維加斯王牌，在WNBA共出賽3個球季、82場比賽，繳出平均1.9分、2.2籃板。這次為了備戰亞洲盃，朴智修再度來台參與瓊斯盃，但考量她剛回到亞洲，調整身體狀況，昨僅打了16分鐘繳出9分、5籃板。

傳球視野值得學習

即便朴智修只是小試身手，仍令蕭豫玟開了眼界，「她拿球的視野很好，會觀察隊友跑動方向，有機會就可以傳球，這是在她身上可以學到的地方。」

不過，蕭豫玟坦言，她其實不知道對方有WNBA資歷，「但我覺得今天對到她，好像沒有那麼有力，應該是她有放一點，但她的傳球視野還是不錯！」

世大運培訓隊今晚將和台灣隊學姐們過招，蕭豫玟表示，不需要有壓力，「雖然她們比我們有經驗，但不要害怕，拚到底就對了！」

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