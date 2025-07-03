U19亞青少桌賽》落後3局扳平 張佑安仍「銀」恨

張佑安在男單決賽不敵中國溫瑞博，獲得銀牌。 （取自WTT官網）

與洪敬愷男雙也收銀

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名78的張佑安昨在亞洲青少年桌球錦標賽U19男單4強賽，以4：3險勝15歲的日本新星川上流星，決賽在局數0：3落後下連趕3局，但決勝局意外的1分未得，最終3：4不敵世界排名33的中國好手溫瑞博；張佑安和洪敬愷的男雙組合在決賽也以0：3敗給溫瑞博／李和宸，單、雙打都以銀牌作收。

17歲的洪敬愷也在男單4強賽以1：4敗給溫瑞博，並列銅牌，總計台灣隊這次共斬獲2銀、4銅，優於前兩屆的6銅，其中張佑安進帳2銀、1銅，表現最亮眼。

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張佑安在2023年WTT青少年挑戰賽和溫瑞博交手2次，各拿下1勝。不過，日前在男團4強賽，張佑安和溫瑞博激戰5局後2：3落敗，昨晚再度過招，張佑安開賽後就陷入苦戰，5：11、7：11、8：11連丟3局，但第4局起他放手一搏，11：8、11：9、11：4連追3局，形勢一片大好，無奈決勝局卻以0：11慘遭完封。

張佑安表示，「前3局一直找不到突破對手的方法，且不夠專注，失誤太快，後面就慢慢調整，也找到突破的方法。最後1局的戰術設定沒有問題，但對手確實發揮得很好，每顆球都扛得住，雖然打到決勝局才輸掉有些可惜，但也拿到生涯第一面亞青單打獎牌，感覺還不錯。」

溫瑞博成最大絆腳石

雙打方面，張佑安自認和洪敬愷的搭配流暢度沒有對方好，中國組合的實力確實比較厚，這次台灣在男團、男雙和男單都栽在溫瑞博手上，他表示，回去後要好好研究對手。

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