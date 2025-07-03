排名保留國手新規 桌協挨轟急送核備

世界排名40的黃怡樺成為桌協新規受災戶。（資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕桌球協會前天突然在官網公告「世界排名保留國手之新規定」，將世界排名40名內免參加年度排名資格賽的規定修改為35名內，並增訂全國錦標賽男、女單打冠軍可免參加排名資格賽（國手選拔賽）及排名賽，並將原本最多保留3名免參加排名賽的規定修訂為2名，由於距離全錦賽開打只剩不到2個月，桌協無預警更改遊戲規則再度引發爭議。

體育署關切後 改為草案

桌協秘書長葉國欽表示，依照程序應先將選訓委員會的決議提報體育署核備才能正式公告，但因全錦賽8月25日即將登場，為了讓選手知道新規定才提前公告。在體育署表達關切後，桌協昨也將公告更改為「世界排名保留國手之新規定（草案）」，並送至體育署核備，若體育署有意見桌協也會配合修改。

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保障國手門檻提高至35名

桌協去年才將原本世排50名內免參加國手選拔的規定修改為40名內，6月18日召開的選訓委員會又將保障國手門檻提高至35名。依最新排名，目前只有男子組林昀儒、高承睿和女子組的鄭怡靜在安全名單內，世排40的黃怡樺成為受災戶。

根據現行規定，除了世排前40及全錦賽男、女單打冠軍可直接取得下年度國手資格，其他選手必須參加年底的排名資格賽（國手選拔賽），資格賽共進行6輪，每一輪取2名，由於採單敗淘汰賽，若打到決選落敗，下一輪必須從頭再來，對選手的體力是一大考驗，且賽程安排密集容易造成選手受傷。

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