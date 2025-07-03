晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

排名保留國手新規 桌協挨轟急送核備

2025/07/03 05:30

世界排名40的黃怡樺成為桌協新規受災戶。（資料照）世界排名40的黃怡樺成為桌協新規受災戶。（資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕桌球協會前天突然在官網公告「世界排名保留國手之新規定」，將世界排名40名內免參加年度排名資格賽的規定修改為35名內，並增訂全國錦標賽男、女單打冠軍可免參加排名資格賽（國手選拔賽）及排名賽，並將原本最多保留3名免參加排名賽的規定修訂為2名，由於距離全錦賽開打只剩不到2個月，桌協無預警更改遊戲規則再度引發爭議。

體育署關切後 改為草案

桌協秘書長葉國欽表示，依照程序應先將選訓委員會的決議提報體育署核備才能正式公告，但因全錦賽8月25日即將登場，為了讓選手知道新規定才提前公告。在體育署表達關切後，桌協昨也將公告更改為「世界排名保留國手之新規定（草案）」，並送至體育署核備，若體育署有意見桌協也會配合修改。

保障國手門檻提高至35名

桌協去年才將原本世排50名內免參加國手選拔的規定修改為40名內，6月18日召開的選訓委員會又將保障國手門檻提高至35名。依最新排名，目前只有男子組林昀儒、高承睿和女子組的鄭怡靜在安全名單內，世排40的黃怡樺成為受災戶。

根據現行規定，除了世排前40及全錦賽男、女單打冠軍可直接取得下年度國手資格，其他選手必須參加年底的排名資格賽（國手選拔賽），資格賽共進行6輪，每一輪取2名，由於採單敗淘汰賽，若打到決選落敗，下一輪必須從頭再來，對選手的體力是一大考驗，且賽程安排密集容易造成選手受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中