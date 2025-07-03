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溫網》種子掉滿地 高芙也上榜

2025/07/03 05:30

美國新星高芙首輪慘遭滑鐵盧。 （路透）美國新星高芙首輪慘遭滑鐵盧。 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽首輪冷門連環爆，女單第2種子21歲美國新星高芙、男單第3種子茲維列夫都慘遭滑鐵盧，締造罕見紀錄。

法網掄元 溫網一戰出局

甫於法國公開賽首度封后的高芙，溫網初登場就以6：7（3：7）、1：6不敵烏克蘭的雅絲特蓮絲卡，成為首輪落敗的最大咖種子，也是公開年代史上第3位法網掄元後，隨即在溫網一戰出局的女將，她說：「我第一次法網奪冠後緊接著打溫網，忙到沒時間調整，有點不知所措，已經汲取慘痛教訓。」

由於美國第3種子佩古拉也輸球，前3種子僅白俄羅斯球后莎芭蓮卡開胡，堪稱公開年代大滿貫女單首見，再加上中箭落馬的中國第5種子鄭欽文、西班牙第9種子巴多莎，災情慘重。

男單更讓專家眼鏡碎滿地，茲維列夫、義大利第7種子穆塞蒂陸續落敗，導致今年多達13位種子一輪遊，已打破賽會紀錄。還好38歲的第6種子喬科維奇拒絕被爆冷，第3盤身體不適服藥後回穩，終以6：1、6：7（7：9）、6：2、6：2力退法國穆勒，朝賽史第8冠、大滿貫25冠等目標邁進。

詹皓晴女雙晉級次輪

詹皓晴昨與捷克名將克雷琪可娃聯手出擊，7：6 （7：5）、6 ：2擊敗難纏的普汀塞娃（哈薩克）／史特恩絲（美國），「台捷聯軍」開胡晉級女雙次輪。

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