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韓援三本柱x4 中職場均10000人囊中物

2025/07/04 05:30

統一獅啦啦隊趙娟週（中）。（資料照）統一獅啦啦隊趙娟週（中）。（資料照）

下半季今開打

安惠志（取自IG）安惠志（取自IG）

攻蛋爆增至44場

文慧真（取自IG）文慧真（取自IG）

〔記者龔乃玠、黃照敦／台北報導〕中職36年上半季180場，寫下場均9373人的歷史票房新高，整體漲幅超過21%，下半季今天開打，6隊重回起跑線，在大巨蛋場次爆增到44場、韓援啦啦隊來襲、經典賽國手初選和拚年度戰績等多重利多因素刺激下，要達成全年360場、單場10000人的歷史性賽季相當樂觀。

中職上半季非大巨蛋主場票房中職上半季非大巨蛋主場票房

大巨蛋上半季22場，下半季場次大增，且從7月下旬到9月底例行賽結束，每週都有大巨蛋場次，甚至單週5個比賽日都有賽程，光8月就有最多的21場，形同暑假被中職「包場」，在酷暑中，勢必吸引更多球迷入蛋清涼看球。

中職下半季今開打，大巨蛋場次較上半季翻倍，爆增到44場。（資料照）中職下半季今開打，大巨蛋場次較上半季翻倍，爆增到44場。（資料照）

一旦中職單場1萬人達標，就如同台南球場全年若打360場，場場滿座的概念，這在中職發展史上是沒有人可預期的榮景。

主題日吸人氣

不攻蛋也沒冷場

下半季大巨蛋的第1個強檔是7月25-27日統一獅傳奇級主題日「超人力霸王」，大手筆請來8位超人力霸王齊聚表演，近日又重磅加碼文慧真和安惠志加盟「UniGirls啦啦隊」，跟上富邦悍將、樂天桃猿和味全龍組成「韓援三本柱」，可望帶動獅隊票房。

其他大巨蛋強檔主題日包含中信兄弟K歌主題日、排球少年；味全龍「hololive night」和「大師兄」林智勝一口氣辦3天的引退系列賽。大巨蛋上半季因多場平日賽程，導致場均不到2萬人、唯一負成長（-7%）。從下半季率先攻蛋的7月19、20日中職明星賽，門票預售秒殺完售8萬張，氣勢難擋，可預期下半季「蛋熱」將會強強滾。

除了大巨蛋優勢，上半季6隊遍地開花，自家大本營票房皆開紅盤，中信兄弟主場洲際成長率42.7%高居聯盟第一，締造場均9762人佳績，且下半季涼水祭、聯名讀賣巨人主題日假日都在洲際重磅登場。中信去年成為史上第1支主場平均萬名觀眾的人氣隊伍，今年要更上一層樓，劍指室外主場平均萬名觀眾的首見紀錄。

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