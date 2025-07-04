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攤開1000萬年薪CP值 富邦最佛心

2025/07/04 05:30

江少慶（資料照）江少慶（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年中職有史上單季最多年薪超過千萬的球星，只是整體績效不彰，富邦悍將「千萬雙星」張育成和江少慶幾乎都待在傷兵名單，味全龍「FA億元男」陳子豪打得也非常掙扎，隨著下半季今天開打，他們的表現將更受到檢視。

張育成（資料照）張育成（資料照）

張育成月薪逾160萬是中職史上最高薪球員，本季他先後因左肩、右肘骨刺傷勢下二軍養傷，只在一軍出賽11場留下3轟、2成23打擊率，日前展開復健賽，他自去年7月加盟悍將至今，已因傷缺陣57場，「出席率」僅5成。

中職年薪千萬球星本季表現中職年薪千萬球星本季表現

江少慶年底走完合約

亟待證明身價

江少慶從2021年季中加盟悍將以來飽受傷勢所苦，只先發50場戰績13勝22敗、防禦率3.68，去年季末因胸大肌撕裂傷動刀，至今未進牛棚練投。江少慶月薪113.3萬為現役本土投手最高薪，當初簽下4.5年6120萬鉅約將於年底走完，平均每拿1勝悍將須支付他470萬。

王維中差強人意

僅陳傑憲展現價值

月薪百萬的龍隊左投王維中，季中轉調牛棚，防禦率高達6.15、每局被上壘率1.71，生涯先發55場只進帳11勝，另有22敗，防禦率3.52，表現不符身價。

陳子豪去年球季結束行使FA自由球員權利，從中信兄弟改投龍隊晉身「億元男」，只是轉隊後嚴重水土不服，打擊率2成26，僅擠出2轟，去年上半季他在兄弟狂敲12轟。

陳子豪的隊友朱育賢去年季後透過FA從樂天桃猿轉戰龍隊，繳出5轟、31分打點、2成62打擊率，表現中規中矩。

統一獅隊長陳傑憲今年季前簽下10年大約晉身「2億男」，月薪140萬，本季整體攻擊數據雖不如上季，不過關鍵的最後3戰他狂敲6安、灌進6分打點，成為獅隊上半季攻頂不可或缺的大將。

另外，台鋼雄鷹王柏融和樂天桃猿林子偉推測月薪都在90萬左右，只是表現都差強人意，王柏融2轟在全聯盟僅排名第39，林子偉守二壘出現10次失誤，攻守兩端都有隱憂。

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