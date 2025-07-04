克蕭3000K之夜 大谷「跑腿」增色

克蕭成為3000K俱樂部第20人。（路透）

〔記者吳清正／綜合報導〕道奇隊克蕭昨天對白襪隊先發6局投出3次三振，達成生涯3000K里程碑，大聯盟史上第20人、左投第4人，現役球員還有薛哲和韋蘭德，大聯盟紀錄則是三振大王萊恩保持的5714次。

克蕭用他這場比賽的第100球，投出第3000次三振，也是第6局的第3個出局數，當他緩緩走下投手丘，全場球迷都起立鼓掌致敬。克蕭表示：「這種感覺太震撼了，除了這真的很特別，我想不到其它的形容詞。」

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克蕭曾經7季三振達到200次以上，最多是2015年的301次，但是近年來受到傷勢影響，去年更只投了30局，使的他的3000K之路比預期漫長，也讓克蕭有感而發：「我花了太多時間了，老實說，今晚我投得並不好，滑球更是糟糕，但是這是一個特別的夜晚，我真的別無所求，能夠上場比賽太開心了。」

雖然這場比賽前和3000K里程碑只差3次，克蕭面對前12名打者都沒有投出三振，他也自嘲表示：「當你真的想要三振打者，事情就變得很難，我以前從沒有過這種感覺。」

大谷翔平在這場全美關注的紀錄之戰，打擊5支1，9局下快腿盜壘成功，並趁佛里曼的再見安打，飛奔本壘拿下致勝分，5：4逆轉勝，也讓克蕭的紀錄之夜以勝利收場。

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