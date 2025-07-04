晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

克蕭3000K之夜 大谷「跑腿」增色

2025/07/04 05:30

克蕭成為3000K俱樂部第20人。（路透）克蕭成為3000K俱樂部第20人。（路透）

〔記者吳清正／綜合報導〕道奇隊克蕭昨天對白襪隊先發6局投出3次三振，達成生涯3000K里程碑，大聯盟史上第20人、左投第4人，現役球員還有薛哲和韋蘭德，大聯盟紀錄則是三振大王萊恩保持的5714次。

克蕭用他這場比賽的第100球，投出第3000次三振，也是第6局的第3個出局數，當他緩緩走下投手丘，全場球迷都起立鼓掌致敬。克蕭表示：「這種感覺太震撼了，除了這真的很特別，我想不到其它的形容詞。」

克蕭曾經7季三振達到200次以上，最多是2015年的301次，但是近年來受到傷勢影響，去年更只投了30局，使的他的3000K之路比預期漫長，也讓克蕭有感而發：「我花了太多時間了，老實說，今晚我投得並不好，滑球更是糟糕，但是這是一個特別的夜晚，我真的別無所求，能夠上場比賽太開心了。」

雖然這場比賽前和3000K里程碑只差3次，克蕭面對前12名打者都沒有投出三振，他也自嘲表示：「當你真的想要三振打者，事情就變得很難，我以前從沒有過這種感覺。」

大谷翔平在這場全美關注的紀錄之戰，打擊5支1，9局下快腿盜壘成功，並趁佛里曼的再見安打，飛奔本壘拿下致勝分，5：4逆轉勝，也讓克蕭的紀錄之夜以勝利收場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中