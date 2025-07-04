瓊斯盃》學妹好強 世大運隊打出接班氣勢

世大運培訓隊林佳蓉貢獻全隊最高15分、6籃板。 （記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣世大運培訓隊昨在瓊斯盃女籃第2戰演出「下剋上」，林佳蓉、王玥媞合力拿下26分，帶隊以65：62力退台灣隊，首勝開胡，這是繼2019年後，瓊斯盃女籃再度出現學妹擊敗學姐情況，但這也為這批年輕人帶來信心，目標在德國世大運爭取獎牌。

世大運培訓隊王玥媞（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

險勝台灣一級戰力

2019年後首見

這次世大運培訓隊以台灣年輕世代球員為主，除了UBA各隊主力，另外找了台美混血的洪蓓文助拳，打出不同風貌。世大運隊前役展現韌性，和南韓國家隊一番纏鬥才落敗，昨面對學姐打得更無所畏懼，全場最多曾領先23分，即便末節一度出現亂流，仍靠著團隊防守帶走勝利。

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世大運隊林佳蓉貢獻全隊最高15分、6籃板，UBA得分后王玥媞拿下11分，游沁樺雖只拿下7分，但展現防守實力，送出3次火鍋。對於子弟兵表現，林紀妏給予肯定，「我們是年輕隊伍沒有負擔，上半場進攻點點開花也打得很有信心，下半場雖有犯規麻煩，對方也有好的經驗把分數追上來，但我們仍靠著防守拿下勝利。」

年輕團隊無包袱

林佳蓉拿最高分

世大運隊打出接班氣勢，團隊氣氛相當好，林紀妏分享自己的執教哲學，她強調，不需要大聲斥責球員哪裡做不好，「相信我們的孩子都很願意背上台灣國旗，為台灣努力，做不好也知道該去調整。」過去台灣女籃在世大運最佳成績為深圳世大運銀牌，她們也喊出這次世大運以奪牌為目標。

有別於學妹們打得毫無包袱，台灣隊昨團隊命中率僅23.8%，出現21次失誤，彭詩晴繳全隊最高15分，徐詩涵13分。敗給學妹，無疑重挫台灣隊士氣，昨拿下11分的陳薇安展現風度，稱讚學妹們真的打得很好，「虛心檢討，輸球是事實，回去繼續修正問題。」只是亞洲盃倒數計時，陳薇安認為，球隊防守問題很大，開賽也有點慢熱，大家需要再調整。

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