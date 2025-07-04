瓊斯盃》台美血統洪蓓文 世大運隊新刺激

世大運培訓隊台美混血球員洪蓓文（左）昨進帳7分、6籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣世大運培訓隊這次找來台美混血的洪蓓文助拳，泰國隊也有泰美混血的葛蘭特，兩人目前都就讀NCAA D1的大學，這次首度在瓊斯盃亮相受到矚目。

185公分的洪蓓文，媽媽是台灣人、爸爸為美國人，這次成功入選世大運培訓隊，6月中時返台加入訓練，這次瓊斯盃是她首度在台灣出賽。她在瓊斯盃首秀和南韓比賽中拿下2分、4籃板，昨面對台灣隊則是進帳7分、6籃板、1抄截和1阻攻。

請繼續往下閱讀...

對於洪蓓文表現，世大運隊總教練林紀妏認為，她的得分雖不是這麼亮眼，但在防守還有訓練跟比賽的積極度很好，「她是第一次回來台灣出賽，對於所有球隊、打法都很陌生，比賽張力大加上又是第一次穿國家隊球衣，還是需要一點時間磨合跟適應亞洲球風，她也給自己比較大壓力。」

提到洪蓓文和隊友的互動，林紀妏笑說，台灣球員很熱心助人，知道洪蓓文從國外回來，大家都主動帶她適應環境、訓練，也會一起吃美食、拍影片等，「蓓文是家教很好的球員也很友善，不會因為她從國外球隊回來而顯得驕傲，對於團隊帶來不同刺激。」她認為，雖然這次世大運和洪蓓文是短期合作，目前尚不確定她能以本土或得以歸化身分加入國家隊，但多了她的加入，從長遠來看，對於台灣國家隊會是好事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法