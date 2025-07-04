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拚溫網女雙第5冠 謝淑薇開紅盤

2025/07/04 05:30

謝淑薇在溫網女雙首輪只花64分鐘直落二獲勝。（資料照）謝淑薇在溫網女雙首輪只花64分鐘直落二獲勝。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇昨攜手拉脫維亞名將奧絲塔朋科，以6：2、6：3力挫卡拉希尼可娃（喬治亞）／普里丹基娜（俄羅斯），成功挺進2025年溫布頓網球錦標賽女雙次輪。

謝淑薇與奧絲塔朋科在今年初的澳洲網球公開賽打下亞軍，兩人首度征戰溫網，榮膺女雙第4種子，小薇將力拚個人第5座溫網女雙冠軍。

有趣的是，歌壇天王周杰倫現身溫布頓現場，他還在社群媒體放上和謝淑薇對打的影片，稱自己化身陪練員，而謝淑薇／奧絲塔朋科昨靠著出色的技術與默契，全場4度破發，只花64分鐘就擺平對手。

男雙何承叡 不敵法網冠軍

另外，何承叡與中國布雲朝克特在男雙首輪，以6：7（5：7）、3：6不敵今年法網冠軍葛拉諾勒（西班牙）／澤巴洛斯（阿根廷）。何承叡遞補獲得生涯首張大滿貫賽門票，可惜無緣搶下首勝。

男單方面，尋求衛冕的西班牙第2種子艾卡拉茲在次輪以6：1、6：4、6：4淘汰世界排名第733的地主選手塔維特，近期已拉出20連勝，在現役男單球員並列第3長紀錄，僅次義大利球王辛納的26連勝，以及塞爾維亞名將喬科維奇的43連勝。

白俄羅斯球后莎巴蓮卡以7：6（7：4）、6：4力退捷克女將鮑茲科娃，挺進32強，她也成為女單倖存的前5種子，她說：「希望爆冷遠離我，還有別再爆出冷門了。」

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