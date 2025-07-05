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佛光盃》世大運男籃隊 分組第一挺進4強

2025/07/05 05:30

李允傑（三好體協提供）李允傑（三好體協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世大運男籃代表隊昨在佛光盃大學籃球邀請賽，靠著李允傑拿25分，加上最後1分鐘的致命三分彈，林信寬也挹注21分，以102：98擊敗澳洲BK籃球學院，拿下3連勝，以分組第一挺進4強。

世大運隊由旅日的游艾喆領軍，加上林信寬、陳范柏彥、李允傑等具備TPBL、PLG資歷的職籃球員，及宋昕澔、吳志鍇、胡晉豪等UBA潛力好手，目標在16日登場的德國世大運刷新上屆所締造的第11名隊史最佳成績。

這次佛光盃也是世大運隊在出國前的暖身賽，教練陳子威也喊話，球員有機會代表台灣甚至亞洲參加世大運男籃代表隊，就該好好展現能力，他也希望球員在佛光盃能證明自己為何有能力參加世大運。

李允傑致命三分彈

轟倒澳洲BK學院

李允傑上季新人年在獵鷹上場時間有限，這次加入世大運隊也把握出賽機會，重拾射手本色，昨投進7顆三分球，本屆場均可投進3.7顆三分彈，成為球隊重要的進攻利器，他也期盼自己能維持投籃準度，為球隊做出貢獻。

世大運隊全場投進20顆三分球，宋昕澔包辦6顆、19分，陳范柏彥投進3顆、13分，胡晉豪進帳13分，游艾喆雖只拿3分，但傳出13次助攻，成功串聯球隊攻勢，今天他們將在4強賽碰上菲律賓光明大學。

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