後勁塗鴉釘鞋 治得住兄弟

雄鷹後勁投出6局無失分優質先發，拿下跨季18連勝。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕即使推出王牌羅戈先發，中信兄弟「恐鷹症」仍未癒，昨慘遭台鋼雄鷹投手群封鎖，最終台鋼以2：0完封勝兄弟取得對戰6連勝，剛拿下6月投手MVP的羅戈投6.1局失2分苦吞本季第4敗。

雄鷹後勁賽前把釘鞋塗黑，成為象鷹大戰插曲。（記者李惠洲攝）

跨季先發16連勝

雄鷹完封兄弟，本季取得對戰6連勝。（記者李惠洲攝）

率鷹對戰6連勝

去年兄弟對台鋼取得16勝8敗對戰優勢，本季反倒以3勝10敗落居下風，台鋼總教練洪一中說，他也不知道為什麼，特別是下半季第1場就遇到「大魔王」羅戈，非常難打，結果只得2分就贏球，投手群表現太好，棒球本來就是很難預測的運動。

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台鋼洋投後勁繳6局無失分優質先發，加上許育銘、陳柏清、林詩翔各投1局皆沒掉分，聯手完封兄弟打線。後勁拿下本季第8勝暫居聯盟勝投王、第5度獲選單場MVP，同時豪取跨季18連勝，直逼潘威倫跨季21連勝的聯盟紀錄。

賽前預告平野

白釘鞋會塗更黑

有趣的是，上月後勁在澄清湖主場對兄弟先發，兄弟總教練平野惠一出場抗議後勁穿的是白色釘鞋，和台鋼野手所穿黑色系釘鞋顏色不一，不符合聯盟規定，意圖「拐氣」，當時後勁用筆將釘鞋塗黑仍不被主審接受，只好換穿黑色釘鞋；昨6局上後勁準備投球時，兄弟一、三壘指導教練竟尚未站到位，似乎再度對「不敗後勁」使出干擾戰術。

後勁笑說，不用太在乎這些舉動，他在連勝時對方可能會用一些招數打亂節奏，不要想太多或受影響，賽前有跟平野總教練說，「我今天還是會穿這一雙釘鞋喔，只是把它塗黑一點」，強調自己不是故意要刺激平野，這是運動的一部分，他只是享受其中樂趣，而上了場後，他的釘鞋果然塗得比上次更黑。

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