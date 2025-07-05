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張閔勛縱身觸殺 比滿貫砲更樂

2025/07/05 05:30

猿捕手張閔勛（左）8局上飛身觸殺悍將劉俊豪，避免失分。 （記者陳志曲攝）猿捕手張閔勛（左）8局上飛身觸殺悍將劉俊豪，避免失分。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿鐵捕張閔勛昨在6局下轟出生涯首發滿貫砲，率隊逆轉戰局，8局上又加碼「神觸殺」阻止對手攻回追平分，終場樂天以5：4險勝勇奪下半季首勝，富邦悍將則狂吞桃園球場跨季7連敗。

張閔勛6局下敲出逆轉滿貫砲，猿隊下半季旗開得勝。（記者陳志曲攝）張閔勛6局下敲出逆轉滿貫砲，猿隊下半季旗開得勝。（記者陳志曲攝）

蹲捕轟滿貫 猿下半季開紅盤

富邦先發投手布坎南前5局好投，僅因林澤彬接球失誤掉1分非自責，但6局下1出局後大爆炸，單局被狂敲5安，張閔勛打出逆轉滿貫砲，成為隊史繼2016年林泓育後又出現同場蹲捕轟滿貫的捕手。

張閔勛本季第三度奪下單場MVP，他表示當下沒什麼想法，畢竟球隊落後，就是把球打紮實，「很開心有好的結果！」

比起攻擊，張閔勛更滿意的是8局上的觸殺。當時富邦開啟攻勢要攻回追平分，張閔勛把握從左外野轉傳游擊回本壘的一個彈跳，牢牢接住，並飛身觸殺劉俊豪，為球隊守住1分領先，樂天總教練古久保健二大讚，「那球很難接，真的是nice play！」

張閔勛笑說，那球接得比全壘打更漂亮，彈跳確實滿不好掌握的，加上又要撲下去觸殺，「平時捕手教練都有叮嚀，要我們去做這些訓練。當時有發現跑者連壘包都沒碰到，很有信心是出局。」

張閔勛今年51支安打，外帶2轟，都寫下生涯單季最多紀錄，有角逐最佳進步獎的潛力。他認為，這2、3年身體狀況不錯，又一直出賽，對比賽的感覺越來越好，「打出一些表現後，今年更有信心了。」

悍將作客桃園跨季7連敗

富邦在補賽週打出6戰5勝，但下半季首戰就吞敗，且又是在客場，本季客場戰績5勝26敗，在桃園球場更0勝6敗，慘吞跨季7連敗，進逼球團2017年在桃園開季11連敗的紀錄。

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