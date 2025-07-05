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猿選「誤」店 開在桃園球場

2025/07/05 05:30

桃園球場場地狀況不佳，一、二壘防區後方草皮禿了一大片。 （記者陳志曲攝）桃園球場場地狀況不佳，一、二壘防區後方草皮禿了一大片。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕上半季結束後休2天回到樂天桃園球場，不少桃猿選手都對坑坑疤疤的場地狀況瞪大雙眼。由於開季至今球場狀態不佳，成為猿軍角逐樂天球團史首冠的阻力，光是上半季就發生全聯盟最多的61次失誤。

草皮禿一片 突襲自家人

桃園去年球場大整修，盼能告別「超級壩」的惡名，但今年的狀態讓猿隊選手不太滿意，不論界外、外野和內野草皮都禿禿的，平整度不佳，特別是一、二壘手後方草皮禿了一整片。富邦悍將選手也納悶，明明夏天是草皮生長的季節，桃園草皮狀態令人感到驚訝。

有資深猿隊選手指出，每次從客場回主場都會感覺場地不太一樣，紅土品質也是，感覺有點鬆軟，這對守備一定有影響。另一選手則認為，季後在桃園球場舉辦的演唱會是造成此現象的原因。

選手幾乎每週得適應主場

桃猿上半季61次失誤，內野就有42次，再細看失誤類別，幾乎都是接球失誤，傳球失誤很少。此外，樂天主場的守備率是9成68，與客場的9成78也有明顯差距，多項數據凸顯球場帶來的影響。

有猿隊教練認為，選手幾乎每週都在重新適應場地，當然場地狀況不能當成守備不好的理由，只能要求選手更謹慎一點。

樂天球團回應，樂天致力於提供球員舒適、安全的比賽及練習環境，由於6月有例行賽、補賽及練球等行程，場地使用頻繁，日前已初步完成場地平整度加強，本週末賽程結束後，下週起將有1週的空檔全面加強養護草皮。

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