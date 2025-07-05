徐若熙投1球挨轟 急止血奪勝

「龍之子」徐若熙先發6局飆出6次三振，本季第2勝終於出爐。（記者方賓照攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙昨下半季首次先發，有5支國外職棒球隊派人到場觀看，雖第1球就被林佳緯擊出首局首打席全壘打，用92球投完6局卻只掉這1分，最快球速154公里，在吉力吉撈．鞏冠清壘二壘安打逆轉戰局的力挺下，帶領味全龍在下半季首戰以4：1擊敗統一獅，自5月24日後再有勝投進帳，本季第二次獲選單場MVP。

吉力吉撈．鞏冠敲出清壘二壘打，一棒逆轉戰局。（記者方賓照攝）

只差0.2局 可空降防禦率王

徐若熙剛開賽就讓林佳緯以20歲又174天，打破郭天信保持的最年輕首局首打席首球開轟紀錄，卻立刻穩住陣腳讓統一9上9下，第5、6局都用拿手的K功化解失分危機，最近兩場出賽連續11局無失分，只差0.2局就能空降防禦率王。打線也給予支援，吉力吉撈2局下2出局滿壘擊出長打清光壘包，幫助味全以3：1超前，個人也以48分打點甩掉魔鷹獨居打點王。

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徐若熙指出，生涯對統一的成績雖最不理想（賽前2勝6敗、防禦率5.17），本季首次遭遇卻沒刻意做些什麼，還是拿出最好的球種與球質，剛開賽也許沒注意到打者習慣打第1球，投太紅中才會挨轟，之後按照蔣少宏的配球與自己的節奏投得很輕鬆，「雖然才第2勝，但不會特別在意，一切順其自然。」

打線終於幫忙

吉撈清壘打逆轉

總教練葉君璋表示，打線終於幫忙打下分數，讓徐若熙可以投得較安定，雖然一開始就被打全壘打卻很快修正，至少能把比數控制住，「他今年的球比較平一點，打者相對來說比較好掌握，如何能在每1局狀況不一樣，很快可以調整回來，是他接下來的方向與功課。」

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