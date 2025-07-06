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瓊斯盃女籃》南韓女Curry掛帥 擊潰台灣隊外線

2025/07/06 05:30

姜藝瑟（背號3號，記者陳逸寬攝）姜藝瑟（背號3號，記者陳逸寬攝）

被轟進17顆三分球

台灣隊三分球命中率僅26.3％，黃鈴娟（右）拿下本土最高10分。（記者陳逸寬攝）台灣隊三分球命中率僅26.3％，黃鈴娟（右）拿下本土最高10分。（記者陳逸寬攝）

慘輸30分

台灣隊攻守當機，慘輸給南韓30分。（記者陳逸寬攝）台灣隊攻守當機，慘輸給南韓30分。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣隊昨天防守再度出狀況，被南韓繳出55.4％高投籃命中率，全場轟進17顆三分球，終場以62：92落敗，目前戰績2勝2敗，今天將在瓊斯盃國際籃球邀請賽最終戰迎戰日本隊，教練歐森希望球員們能用勝利扭轉低迷士氣。

世界排名14的南韓，本屆以國家隊陣容來台，以賽代訓備戰即將登場的亞洲盃，陣中有具備WNBA資歷的中鋒朴智修，還有被封為「南韓Curry」的射手姜藝瑟，而姜瑜琳和朴智鉉此戰都各轟4顆三分球，進帳20分，全隊有4人得分達雙位數。

不只防守當機 命中率低迷

面對實力堅強的南韓，台灣隊上半場就落後20分，儘管第3節稍有起色，單節攻下23分，但仍無法拉近分差，最終慘敗30分。歐森表示，團隊外線防守太差，加上投籃命中率不好，種下敗因，但他希望球員不要沉浸在失利中，要趕快振作。

台灣隊三分球命中率僅26.3％，洋將庫克斯13分最佳，拿下本土最高10分的黃鈴娟受訪時臉色凝重表示：「讓對手命中率達到5成，代表我們防守問題真的很大，防守溝通也有問題，但這些都不該有藉口，得針對不足去練習，才能好好銜接亞洲盃。」

台灣在2023年亞洲盃敬陪末座，從亞洲前4強跌落二級，如今想重返一級，在13日登場的二級賽事一定要拿冠軍，歐森樂觀表示，「瓊斯盃結束後還有一段時間可以調整，很明顯是要加強防守。」

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