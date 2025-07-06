罕見！新北國王封王1週 掰了主帥

新北國王奪冠後一週，與總教練萊恩（右）分道揚鑣。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕去年在PLG勇奪隊史首冠的新北國王，本季在TPBL元年成功攻頂，完成另類2連霸，昨卻宣布與總教練萊恩與助理教練馬克分道揚鑣，全能洋將曼尼高也確定離隊，對下季戰力造成一定影響。

36歲的萊恩是國王隊史首位總教練，率隊4年3度闖進總冠軍賽，拿下2座冠軍，林書豪本季多次在賽後記者會將勝利歸功於萊恩及教練團，認為他建立的體系是國王戰績穩定的關鍵。

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TPBL球隊休賽季陸續傳出教練團異動，夢想家主帥皮爾曼轉任助理總教練，本季已退居二線的中信特攻總教練李逸驊正式卸下兵符，不過冠軍隊伍封王1週後就與主帥說再見仍相當罕見。

事實上，在國王宣布萊恩離隊前，就傳聞他將轉戰日本聯賽，在台灣繳出的執教成績單讓他成為海外球隊的屬意人選。據了解，國王下任總教練仍是外籍，具有亞洲球隊經驗，最快本週就會宣布。

國王昨也宣布34歲人氣洋將曼尼高離隊，他效力國王3季兩度拿下年度抄截王，本季繳出場均16.5分、9.6籃板、5.5助攻、2.6抄截全能表現，獲選為年度第二隊。國王一口氣少了主帥與主力洋將，加上林書豪尚未決定是否續戰，也為下季衛冕之路投下變數。

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