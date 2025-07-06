加拿大羽賽》台灣男雙連兩站4強 締造史上第2次紀錄

李芳任（前）與李芳至雙胞胎兄弟檔，以頭號種子之姿晉級4強。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕繼上週美國公開賽之後，台灣隊昨在超級300系列加拿大羽球公開賽，再度包辦男雙4強，也提前確定繼2014年梁睿緯／呂佳彬後，再有台灣男雙在該賽事奪冠。

頭號種子李芳任／李芳至以21：17、21：12擺平陳政寬／林秉緯，4強將遭遇上週美國公開賽亞軍何志偉／黃睿璿，何黃配在8強以21：16、17：21、21：14扳倒蘇格蘭第3種子馬修／克里斯多福。

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張課琦／柏禮維則以21：16、19：21、22：20力退江建葦／吳軒毅；魏俊緯／楊博智21：13、21：10力挫丹麥第7種子博伊／凱爾，雙方將爭奪決賽門票。

台灣男雙連兩站包攬4強，締造世界羽聯2018年改制為世界巡迴賽以來，300至1000等級第7次出現單一國家包辦單一項目4強紀錄，也是史上第2次連兩週有單一國家囊括單一項目4強。

女雙頭號種子許尹鏸／林芝昀以16：21、21：16、21：19擊敗胡綾芳／鄭宇倢，和張淨惠／楊景惇攜手晉級4強。

男單方面，世界排名第6的周天成以18：21、9：21不敵印度前球王斯里坎特，吞下對戰3連敗，無緣4強。

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