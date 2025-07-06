人心肉做的會痛 林郁婷蒐證網路霸凌

林郁婷（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年巴黎奧運勇奪金牌的拳擊女將林郁婷，未參與這週WB盃哈薩克賽事，遭到許多酸民留言攻擊，所屬經紀公司昨發聲明，將蒐證並保留法律追訴權，希望網友理性對話、尊重運動專業。

麟洋國際體育顧問表示，網路出現人身攻擊與謾罵言論，對林郁婷造成心理壓力與名譽傷害，已蒐集多則涉及性平歧視、外貌羞辱、人格貶低等證據，「這都逾越合理評論界線，嚴重侵害選手名譽權與人格權。」

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經紀公司也解釋，林郁婷是在團隊與教練團審慎評估下，基於訓練計畫與選手最佳權益考量，決定不參加這次賽事，「因世界拳擊聯盟（WB）至今未公布相關檢測細則，我方無任何依據提供檢測報告，現由體育署召集相關專家與WB協商，希望盡快取得共識，保障所有選手參賽權益。」

WB盃哈薩克賽

吳詩儀銅牌作收

巴黎奧運女子60公斤級銅牌吳詩儀，今年改打57公斤級表現依舊出色，她在WB盃哈薩克賽晉級4強後，昨激戰3回合以2：3惜敗給巴西悍將羅梅烏，無緣決賽門票拿到銅牌。

吳詩儀3月斯特蘭國際賽摘金，儘管3月底首場WB盃巴西站8強止步，隨後5月泰國賽收下銀牌。教練柯文明表示，她近來調整訓練不錯，戰術執行也有進步，希望以戰養戰，持續強化信心和穩定性。

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