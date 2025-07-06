悍將史詩第4局 12安17打席13分

悍將以18：4大勝桃猿，中斷在桃園球場跨季7連敗。（記者陳志曲攝）

中止客場對猿跨季7連敗

悍將林岳谷前5局敲5安，締造中職首見紀錄。

（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕下半季的富邦悍將真的不一樣了，昨對樂天桃猿擊出25支安打，4局上更攻出史詩大局，單局得13分創隊史新高，單局12支安打、17個打席分別追平中職、隊史紀錄，以18：4大勝樂天桃猿，中止客場對樂天跨季7連敗，繼去年8月27日再於桃園擊敗樂天，小遺憾的是林岳谷9局上被換代打，未能挑戰單場6安的個人紀錄。

富邦3局上靠林岳谷、張育成相繼安打以2：0先馳得點，4局上打擊如水銀瀉地，除了單局打席和安打數分別追平隊史、中職紀錄，單局得13分更創隊史新猷。林岳谷、張育成攜手寫下史上第4次單場單隊有兩位5安打者，而林岳谷前5局就敲5安更是中職首見，7局上挑戰單場6安沒能成功，9局上2出局後的第7次打擊機會，富邦決定換劉俊豪代打。

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林岳谷前5局5安寫紀錄

23歲的林岳谷指出，印象中高中時期打黑豹旗，對上社團球隊可能有過單場5安，若在甲組成棒這種強度與張力和中職相同的比賽，應該是人生第一次單場5安，其實打到第4支就很開心，第5支出來後有想過挑戰李宗賢等人的單場6安，「換代打是教練團的安排，讓每個人都有上場的機會，如果第6次有打出來，也許還有第7次的機會。」

總教練陳金鋒表示，沒有注意林岳谷有機會挑戰紀錄，當下只想到林岳谷已打很多次，因為隔天還有比賽，板凳上也還有選手，換代打只是單純的輪替，也讓他休息一下，「如果當下有機會，可能要有人提醒一下，我沒有特別去想這件事。」

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