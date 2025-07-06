張育成5安初體驗 歸因運氣在操盤

張育成演出生涯首次單場5安，包括本季第4轟。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕下半季傷癒復出後，張育成前天對樂天桃猿只靠保送上壘，昨仍扛下先發第四棒，暌違逾1個月的安打與打點不僅於3局上同時出現，還在6局上加碼本季第4轟，最終演出職棒生涯首次單場5安，他表示，這兩場的打擊感覺都不錯，差別只是運氣而已。

張育成首打席擊出雙殺打，3局上適時安打送回富邦第2分，是他繼6月1日後再次出現安打與打點，4局上富邦單局敲12安、得13分，他與李宗賢、林澤彬、林岳谷、范國宸都是單局2安，6局上率先打擊轟出陽春彈，返台首次單場4安，7局上繼林岳谷後連續5打席敲安，他賽後卻苦笑說：「3支的那場，對台鋼嘛，然後就受傷了。」

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張育成指出，在美職單場最多4安，這是第一次單場5安，這場不只是他，大家都滿血回歸，攻擊設定都很明確，按照打擊教練給的目標去執行，前天的打擊感覺也不錯，只是這場的運氣比較好，「所以棒球就是這麼討厭，要帶一點運氣，才會有好結果，如果運氣不好，就要更專注。」

張育成本季因傷至今只出賽13場，擊出安打的7場含昨役有4場出現全壘打，他表示，不會特別想打全壘打，每次打擊都以確實擊球為主，只要對到投手的節奏，剛好打到設定的球，自然而然出手，至於下半季的守位，應會按照教練與防護員的建議，與范國宸輪流守一壘，「我們的游擊手（林澤彬）很燙，就好好待在那裡。」

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