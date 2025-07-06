晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳冠宇急中生智 策動教科書級雙殺

2025/07/06 05:30

陳冠宇前天演出精采守備。（資料照）陳冠宇前天演出精采守備。（資料照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕陳冠宇前天對富邦悍將9局上策動關鍵雙殺守備，被譽為教科書等級，他昨表示，因為春訓就有練過，當下就是反應和直覺，雖然球隊目前沒有固定的終結者，他也必須加入輪替，卻沒想過要多拿救援成功，目標就是把責任局數吃掉。

陳冠宇指出，讓觸擊形成的小飛球先落地再處理，在春訓就有練過，前天剛好有機會用到，看到富邦悍將李宗賢衝刺，自己接到球就馬上交給野手處理，「如果打者點成小飛球，壘上跑者跑也不是、不跑也不是，我如果先看二壘再傳一壘，可能會來不及，因為是1分差，能抓兩個出局是最好，賭有機會雙殺的機率，很高興當下直覺沒有錯。」

陳冠宇本季已有2次救援成功，再拿1次就是單季新高，他表示，教練有詢問大家的意見，投第8局或第9局對他沒有太大差別，「我們不是專任的終結者，就算我上去投，後面還是有人準備支援，情況比較不一樣，壓力也比較小，下半季才開始，還有很多不確定性，說不定有更好的人選，我也沒有特別去想救援成功。」

陳冠宇認為，投手有固定角色一定比較好調整，以球隊目前狀況，誰投第9局都很正常，他的上場時機要看對方打序裡的左、右打，「我們能投第9局的很多，誰的狀況好就誰上，教練希望我投左打多的時候，可能他們覺得我年紀到了，盡量不會讓我跨局，我只要專注當下的危機，任務分配相對簡單。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中