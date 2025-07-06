陳冠宇急中生智 策動教科書級雙殺

陳冠宇前天演出精采守備。（資料照）

〔記者徐正揚／桃園報導〕陳冠宇前天對富邦悍將9局上策動關鍵雙殺守備，被譽為教科書等級，他昨表示，因為春訓就有練過，當下就是反應和直覺，雖然球隊目前沒有固定的終結者，他也必須加入輪替，卻沒想過要多拿救援成功，目標就是把責任局數吃掉。

陳冠宇指出，讓觸擊形成的小飛球先落地再處理，在春訓就有練過，前天剛好有機會用到，看到富邦悍將李宗賢衝刺，自己接到球就馬上交給野手處理，「如果打者點成小飛球，壘上跑者跑也不是、不跑也不是，我如果先看二壘再傳一壘，可能會來不及，因為是1分差，能抓兩個出局是最好，賭有機會雙殺的機率，很高興當下直覺沒有錯。」

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陳冠宇本季已有2次救援成功，再拿1次就是單季新高，他表示，教練有詢問大家的意見，投第8局或第9局對他沒有太大差別，「我們不是專任的終結者，就算我上去投，後面還是有人準備支援，情況比較不一樣，壓力也比較小，下半季才開始，還有很多不確定性，說不定有更好的人選，我也沒有特別去想救援成功。」

陳冠宇認為，投手有固定角色一定比較好調整，以球隊目前狀況，誰投第9局都很正常，他的上場時機要看對方打序裡的左、右打，「我們能投第9局的很多，誰的狀況好就誰上，教練希望我投左打多的時候，可能他們覺得我年紀到了，盡量不會讓我跨局，我只要專注當下的危機，任務分配相對簡單。」

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