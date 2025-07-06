鄭浩均比術前進化 自豪比魔鷹強

兄弟陳冠穎（左）只用1球就完成救援成功。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕「美美」鄭浩均在前年底進行右手肘韌帶置換手術，近期重返一軍表現更進化，昨先發5局失1分拿下勝投和單場MVP，率中信兄弟以6：3扳倒台鋼雄鷹中止對戰6連敗。

兄弟鄭浩均重返一軍的表現比手術前更進化，笑納本季第3勝。 （記者李惠洲攝）

先發5局奪勝 久違MVP

鄭浩均用71球投滿5局只被敲2安失1分，拿下本季第3勝和暌違681天的單場MVP，最快球速152公里，他回到一軍4場先發都投5局，單場最多投71球，在教練團設定用球數保護下，累計防禦率1.35，每局被上壘率0.80，整體成績比手術前更進化。

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「的確更進化，即使沒開TJ手術，我覺得自己會更、更進化。」鄭浩均指出，傷癒復出後注入新觀念，運用快慢投球節奏，讓打者無法適應，同時球隊做詳細的運科數據分析揮棒軌跡和動作，針對不同特性的打者做球種搭配。

昨首度遭遇目前19轟稱霸全壘打榜的洋砲魔鷹，鄭浩均先K掉他，再被掃出二壘安打，他笑說，這場算平手，第2次有機會再解決魔鷹，可惜失投紅中球被他擊成長打，「我覺得我比魔鷹強很多，不覺得他很恐怖啊，我一定可以壓制對方全部打者，完全沒有負面想法。」

陳冠穎1球救援成功

9局下台鋼絕地大反攻，一度攻佔滿壘並攻下1分，最後兄弟靠陳冠穎即刻救援，只花1球解決張肇元結束比賽，拿下生涯首次救援成功，也是中職史上「1球救援成功」第15人。只是守護神黃恩賜「神隱」引發關注，兄弟總教練平野惠一賽後透露，比賽中收到黃恩賜手部不適的訊息，因此沒讓他關門，詳細狀況還要再確認。

兩隊在下半季首個系列賽戰成1勝1敗，今第3戰在高雄因颱風宣布停班停課後，延至10月4日原場地補賽。

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