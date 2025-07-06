曾頌恩勝打 平野照樣挑剔

曾頌恩（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕昨澄清湖象鷹戰賽前，中信兄弟總教練平野惠一花很長時間指導「魚住」曾頌恩打擊，果然前兩打席都敲安，終結連9打數0安打乾旱期，4局上他敲出勝利打點安打，點燃單局5分攻勢，讓先發投手鄭浩均本季得分援護率衝高到9.5分，拿下勝投和單場MVP的鄭浩均說，「滿訝異能拿到MVP，我以為是打下勝利打點的魚住耶!」

擺脫連9打數0安低潮

去年曾頌恩打出生涯年，敲出10轟和57分打點，打擊率3成04，並榮膺台灣大賽MVP，征戰12強賽也有亮眼表現，只是今年受到腿部和膝蓋傷勢影響，表現大幅下滑，出賽28場累計87打數尚未開轟，打下6分打點，打擊率2成18。

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曾頌恩坦言，傷勢多少影響表現，但身為職業球員不能當藉口，這段低潮期當成是磨練，要有接受失敗的勇氣，「打不好，我比所有人更氣自己，在場上沒有人想表現不好。」今年對自己期待太高，想達成太多事情，沒有按部就班做好，現在想法簡單化，一切回歸基本面。

曾頌恩敲雙安一掃近期陰霾，不過平野還是很嚴格，他指出，曾頌恩第3打席開始又變回低潮時期的樣子，該鎖定和攻擊的球沒打，反而追打壞球，感覺想要趕快打出成績，「之後我還是會嚴格地調教他。」

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