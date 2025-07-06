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陳傑憲英雄感言 隔空開導林佳緯

2025/07/06 05:30

獅隊陳傑憲（中）10局上敲出2分打點二壘安打，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）獅隊陳傑憲（中）10局上敲出2分打點二壘安打，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍昨和統一獅形成投手大戰，雙方鏖戰到10局突破僵局才分勝負，獅隊靠林佳緯、陳傑憲兩支安打帶回3分，龍隊僅由郭天信敲安追回1分，終場獅隊4：2勝出，下半季首個系列賽先各拿1勝。

高塩將樹第9局登板，後援1局無失分。（記者林正堃攝）高塩將樹第9局登板，後援1局無失分。（記者林正堃攝）

雙獅突破僵局 10局屠龍

林佳緯（記者林正堃攝）林佳緯（記者林正堃攝）

龍隊先發投手龍聖繳出5局失1分好投，牛棚動用的前4任投手，包括傷癒復的林凱威，都無失分；暫居防禦率王的獅隊飛力獅力投7局僅失1分，比賽交給牛棚，同樣讓龍隊打者無功而返。

10局上，林佳緯從陳禹勳手中敲出落點巧妙的安打帶回勝利打點，陳傑憲長打再補2分保險分。10局下，獅隊未讓守護神高塩將樹續投，接手的胡智爲雖失1分，仍守住領先。

賽後談及10局的投手調度，獅隊總教練林岳平指出，並未打算讓高塩跨局投球，希望該半局能讓胡智爲接手。

林佳緯開季從二軍起步，當時就因生活管理遭餅總提醒，日前他又因和味全龍啦啦隊成員賴可出遊登上媒體版面，但繼前天刷新最年輕首局首打席開轟紀錄後，連兩場都有表現。隊長陳傑憲則說，「佳緯的身體條件跟天賦都很棒，連我也很羨慕他。春訓時學長會盯著他，但發現他時常是無心的，比如打不好，他會沉浸在自責情緒中，學長就要適時拉他一把。」

陳傑憲坦言，社群發達的時代，要完全不看評論很難，連自己生涯初期也曾因游擊守備狀況被批評，導致信心降低，「這也是佳緯要去學習的地方，選手就是把球打好，場外的事不需要太多討論。」

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