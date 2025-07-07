晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

溫網》謝淑薇混雙開胡 衛冕邁首步

2025/07/07 05:30

謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基溫網混雙開胡，邁出衛冕第一步。（資料照，美聯社）謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基溫網混雙開胡，邁出衛冕第一步。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基合作無間，6：3、6：4擊敗布克莎（西班牙）／岡薩雷斯（阿根廷），「台波衛冕軍」開胡晉級溫布頓網球錦標賽混雙16強，邁出衛冕第一步。

謝淑薇與傑林斯基去年首度合拍，就包辦澳洲公開賽、溫網共兩座混雙冠軍，如今回到熟悉的全英草地俱樂部，面對布克莎／岡薩雷斯開賽第4局率先破發，即使盤末互破也力保領先，順勢先馳得盤，小薇說：「能在首盤取得領先不陷入苦戰，對接下來比賽有很大幫助。」

次盤「台波衛冕軍」加速磨合，克服1：3落後，接連雙破倒趕4局超前，直落2鎖定勝利。

賽後小薇認為，第1盤關鍵時刻破發，讓她和戰友很快掌控比賽，希望這股氣勢延續下去；傑林斯基也說：「草地節奏很快，能直落2過關相當重要，這展現出我們以往的互信與默契。」小薇組合得與第4種子美國人馬湯森／金恩爭8強門票。此外，她與拉脫維亞奧斯塔朋科已在女雙2連勝，第4種子「台拉聯軍」對決14種子亞歷山德拉（俄國）／張帥（中國），決定8強席次誰屬。

喬帥集滿百勝 史上第3人

男單方面，喬科維奇在「塞爾維亞內戰」技高一籌，6：3、6：0、6：4橫掃同胞好友凱柯曼諾維奇，挺進16強也榮膺集滿百勝的史上第3人，這位38歲老將說：「非常具有歷史意義，能在最喜歡的溫網創造歷史，我深感無比榮幸。」年輕球王辛納挾6：1、6：3、6：1橫掃右肩受傷的西班牙對手馬丁尼茲，義大利頭號種子連續第4年安抵16強，僅掉17局也追平長達53年的賽史紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中