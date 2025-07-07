溫網》謝淑薇混雙開胡 衛冕邁首步

謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基溫網混雙開胡，邁出衛冕第一步。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基合作無間，6：3、6：4擊敗布克莎（西班牙）／岡薩雷斯（阿根廷），「台波衛冕軍」開胡晉級溫布頓網球錦標賽混雙16強，邁出衛冕第一步。

謝淑薇與傑林斯基去年首度合拍，就包辦澳洲公開賽、溫網共兩座混雙冠軍，如今回到熟悉的全英草地俱樂部，面對布克莎／岡薩雷斯開賽第4局率先破發，即使盤末互破也力保領先，順勢先馳得盤，小薇說：「能在首盤取得領先不陷入苦戰，對接下來比賽有很大幫助。」

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次盤「台波衛冕軍」加速磨合，克服1：3落後，接連雙破倒趕4局超前，直落2鎖定勝利。

賽後小薇認為，第1盤關鍵時刻破發，讓她和戰友很快掌控比賽，希望這股氣勢延續下去；傑林斯基也說：「草地節奏很快，能直落2過關相當重要，這展現出我們以往的互信與默契。」小薇組合得與第4種子美國人馬湯森／金恩爭8強門票。此外，她與拉脫維亞奧斯塔朋科已在女雙2連勝，第4種子「台拉聯軍」對決14種子亞歷山德拉（俄國）／張帥（中國），決定8強席次誰屬。

喬帥集滿百勝 史上第3人

男單方面，喬科維奇在「塞爾維亞內戰」技高一籌，6：3、6：0、6：4橫掃同胞好友凱柯曼諾維奇，挺進16強也榮膺集滿百勝的史上第3人，這位38歲老將說：「非常具有歷史意義，能在最喜歡的溫網創造歷史，我深感無比榮幸。」年輕球王辛納挾6：1、6：3、6：1橫掃右肩受傷的西班牙對手馬丁尼茲，義大利頭號種子連續第4年安抵16強，僅掉17局也追平長達53年的賽史紀錄。

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