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加拿大公開賽》土銀內戰 台灣男雙金包銀

2025/07/07 05:30

李芳任（前）／李芳至收下男雙決賽門票。（資料照）李芳任（前）／李芳至收下男雙決賽門票。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕超級300系列加拿大公開賽男雙4強皆為台灣組合，提前確定能包辦冠亞軍。昨4強戰中，「李家雙胞胎」李芳任／李芳至以直落二輕取何志偉／黃睿璿，張課琦／柏禮維以局數2：1逆轉魏俊緯／楊博智，雙雙收下決賽門票，李家兄弟和張柏配都要爭取生涯首座超級300系列賽冠軍。

李家兄弟、張柏配爭金

世界排名22的李芳任／李芳至合作以來多次在超級300賽事闖進4強，最佳成績為2023年西班牙羽球大師賽的亞軍，這次有望再創新猷。昨碰上何志偉／黃睿璿，李家兄弟首局先以21：11勝出，第2局則是費了一番手腳才以21：19收下勝利。

張課琦／柏禮維昨碰上魏俊緯／楊博智則打得有些艱辛，首局先以15：21讓出，但張柏配展現韌性，第2局先以22：20扳回一城，決勝局也多次和對方戰成平手，在19：19後張柏配穩穩收下2分，以21：19獲勝。世界排名77的張課琦／柏禮維將和李芳任／李芳至爭冠，雙方過去交手過6次，張柏配取得4勝2負優勢，值得一提的是，「台灣內戰」的兩組選手都是來自土銀球團，土銀教練李松遠也稱讚李家兄弟在重要時刻表現穩定，沒有太多失誤是獲勝關鍵。

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