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丹娜絲來鬧 獅投0失誤險斷

2025/07/07 05:30

統一獅洋投梅賽斯15次守備機會，維持0失誤。（記者陳逸寬攝）統一獅洋投梅賽斯15次守備機會，維持0失誤。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕昨在「丹娜絲」來勢洶洶的颱風夜中，統一獅守備不穩定，全場發生3次失誤，但投手群仍堅守「完美的0」，本季63場出賽的守備率是1.000，朝史上首次整季單一守位無失誤的紀錄持續邁進。

江承峰傳二壘 野手失誤

上半季獅隊投手0失誤，至今63場95次守備機會全都把握住，昨在5局下味全龍林智勝發動盜壘時，江承峰抓到起跑傳二壘，球卻跑到中外野，最後記錄組認定是游擊手林祖傑沒接好的失誤，而非江承峰傳偏，讓獅隊投手的0失誤驚險延續。

獅隊4名先發洋投也都完美演出，除了昨天先發的梅賽斯把握住15次守備機會，蒙德茲也有19次守備機會、飛力獅13次、布雷克9次。其中，獅隊教練對梅賽斯下丘處理球、蒙德茲的牽制技巧給予高度評價。

「球離開你的手中，投手就是一位野手，要做好守備責任。」獅隊外籍投手教練霍斯曼很重視投手的守備能力，在春訓和賽季中都會做訓練，「對我來說，投手不是丟完球就沒事，能做好防守責任，也能幫其他野手做好守備工作。」

獅洋投教 重視投手守備

過去霍斯曼在大、小聯盟執教過，他說美國很注重投手守備，若是在主場比賽幾乎每天都會做投手不同種的守備訓練，並認為養成1位好的投手必須是全面型的，並非只有顧好投手丘和本壘這一塊而已，其他環節都要去訓練。

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