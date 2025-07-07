貴人相助 林承飛打「轟」了

林承飛（記者林正堃攝）

近5場3轟 長打爆發

〔記者林宥辰／桃園報導〕今年球季之初，樂天桃猿游擊防區由首輪大物馬傑森出任，近年已轉戰三壘等其他守位的林承飛，則因手指傷勢養傷。林承飛於上半季末復出，馬傑森則陷入攻守低潮，重回游擊防區的林承飛，連同昨3局下擊出3分砲，近5場3轟，長打大爆發。

透露林立協助很多

18歲高中畢業就打中職，林承飛去年底就取得自由球員資格，但他最終並未行使，選擇續留桃猿，心思意念則放在如何提升日漸下滑的打擊成績。對於近期火力復甦，連6場安打，林承飛透露，隊友林立協助很多，「我們有討論，什麼樣的方式更適合我的打擊運作，也請他拋球給我練打，效果還不錯，打擊手感有保持住，打擊教練也有從旁協助。」

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連同昨天，林承飛歸隊後的15場出賽，其中9場有游擊守備紀錄，近期堪稱球隊游擊位置最佳人選。樂天教頭古久保健二說，游擊的人選要看重視的是守備還是打擊，林承飛本就有優異打擊實力，擊球強勁是他本就有的優勢。

期待主守游擊防區

對於重返游擊防區與否，28歲的林承飛坦言不會多想，他說：「對我來說，有安打、打點貢獻比較重要。教練安排位置有他們的考量，本來就是誰好誰上。雖然當然希望能守游擊，但教練有其他安排，也是聽從教練，守其他的位置也要表現出好的結果。」

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