大谷生日登板 連飆3K奏樂收工

大谷翔平昨在2局上連飆3次三振退場，道奇主場響起生日快樂歌。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在31歲生日先發登板，「二刀流」大谷翔平昨在2局上連飆3次三振退場時，道奇主場響起風琴手魯爾彈奏的生日快樂歌，而大谷賽後向對他說生日快樂的人致謝，也說出最具棒球魂的一句話，「只要我能照自己想要的方式打球，生日通常就跟平常日子一樣。」

第4次登板 2局用31球

「投手大谷」雖讓首名太空人打者敲安上壘，但隨後用雙殺和滾地球製造變相3上3下，2局上再以滑球和橫掃球拿下連3K，在本季第4次登板用31球繳出好投。大谷可望在15日明星賽週之前對巨人系列賽再登板，總教練羅伯斯雖盛讚他的投球再進化，但對局數拉長抱持慎重態度，「以他現在的狀況和賽程，要讓他投到5、6局是可行的，雖然無法確定何時達成，但必定是自然的進程、逐步達成目標。」

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打者翔平1安 道奇吞敗

大谷最快球速100.9英里（約162.4公里），本季累計出賽4場投6局被敲4安失1分並飆6K，他也認同無需操之過急，「有時候我覺得也許可以再投1局，但為避免不必要風險，確保能穩定往前推進，才是最重要的。」「打者翔平」4打數1安打，自評手感有些不在狀況內，終場道奇4：6敗陣。

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